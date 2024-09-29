دبي.. جهود في تبنّي التقنية ودعم الاستدامة

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تُعدّ إمارة دبي حاضنة للابتكارات في عالم يزداد اعتماداً على التقنية يوماً بعد يوم. وتلتزم دبي بتعزيز اقتصادها ليشمل قطاعات التمويل والتجارة والسياحة وغيرها، ما يجعلها المدينة الأكثر تنوعاً اقتصادياً في منطقة الخليج العربي. وتعد الإمارة وجهة سفر رئيسية، فقد وصل عدد السياح في دبي عام 2023 إلى 17.15 مليون زائر. ليس هذا فحسب، وإنما هي أيضاً بوابة الشركات العالمية التي تتطلع إلى المشاركة في سوق الشرق الأوسط.

وفي قلب ازدهار دبي، يبرز معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي ويشكل محوراً جوهرياً لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى بناء مستقبل مستدام للإمارة، ويعد من أهم المعارض المتخصصة في العالم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويجمع هذا الحدث السنوي الخبراء وصنّاع القرار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم المتخصصين في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتقنيات المبتكرة، مما يجعله منصة أساسية للراغبين بالاستثمار في مستقبل كوكبنا.

وعلى مدى أكثر من عقدين، تعرّفت شركة جيتا للخدمات التجارية المحدودة عن كثب على قصة نمو دبي وازدهارها المدعومين بمبادرات الإمارة الاستراتيجية في مجالي التقنية والاستدامة. ويعكس تركيزنا على تسهيل مشاركة الشركات التايوانية في معرض «ويتيكس» مدى التزامنا بتسليط الضوء على القفزات التي تحققها تايوان وحرصنا على توطيد التعاون الدولي. ونحتفي هذا العام بمشاركة معهد بحوث تنمية التجارة (WRA) لأول مرة في المعرض للتعريف بحلوله المتقدمة في مجال تنقية المياه لمواجهة التحديات المتعلقة بصحة الناس.

«ويتيكس» ليس مجرد معرض، وإنما فضاء لترسيخ التعاون وتبادل المعارف. وقد استقطبت الدورة الخامسة والعشرون من المعرض العام الماضي نحو 2,600 شركة من 62 دولة حول العالم. ويلقي المعرض الضوء على أحدث التقنيات ويعمل على تسهيل النقاشات حول القضايا الحيوية مثل إدارة مصادر المياه وانتقال الطاقة. وتؤكد مشاركة شركات محلية وعالمية متخصصة في المركبات الكهربائية في المعرض على أهمية الانتقال إلى حلول مستدامة في قطاع التنقل. وتعد المركبات الكهربائية مكوناً محورياً في رؤية دبي الخضراء.

وستبني دورة هذا العام من المعرض التي تُعقد من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 على الزخم الذي حققته الدورات السابقة من «ويتيكس». ويوفر المعرض فرصة فريدة أمام الشركات للتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع، والتعرّف على الأفكار التي من شأنها تشكيل استراتيجياتهم ومواكبة السوق التنافسي المطرد. ويتيح التركيز على الجلسات والندوات النقاشية خلال المعرض للمشاركين استكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، وتعزيز فهمهم لعالمنا المتطور بسرعة كبيرة.

وتوفر مبادرات دبي الاستراتيجية نموذجاً يُحتذى للمدن الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي خارج المنطقة أيضاً. ويؤدي دمج التقنية المتقدمة مع الممارسات المستدامة دوراً مهماً في بلورة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لتعزيز الابتكار. وتعكس البنية التحتية القوية للمركبات الكهربائية في دبي، بما في ذلك أكثر من 700 محطة شحن أسستها هيئة كهرباء ومياه دبي وشركاؤها، دور الشراكات القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة.

وفي نظرة استشرافية نحو المستقبل، ندرك أنه يتعين على الشركات، خاصة تلك المتخصصة في المياه والطاقة والقطاعات التقنية، استثمار الفرص التي توفرها منصات مثل معرض «ويتيكس». فالمشاركة في النقاشات الدائرة في المعرض ترسخ استعداد الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعزز مكانتها أيضاً بوصفها شركات رائدة في السوق العالمي.

إن التزام دبي باعتماد الاستدامة والتقنيات المتقدمة دليل على رؤية الإمارة المتطلعة إلى مستقبل مزدهر. ومن خلال المشاركة في فعاليات مثل «ويتيكس»، يمكن للشركات إبراز ابتكاراتها والمساهمة في حشد الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة. ومع استعداداتنا الجارية على قدم وساق للمشاركة في الدورة القادمة من المعرض، دعونا نعترف بأهمية التعاون والابتكار والرؤى الاستراتيجية لبناء اقتصاد مرن يعود بالفائدة على الجميع.