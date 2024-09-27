انتقال الطاقة واقع حتمي وضرورة ملحّة وفرصة هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي

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بات من المعروف أن انتقال الطاقة واقع حتمي، يفرز تحديات كبرى، يتعين على العالم بأسره التعاون وحشد الجهود لمواجهتها.

غير أن هذه التحديات توجد في الوقت نفسه فرصاً هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، وصون البيئة خلال الرحلة نحو مستقبل محايد للكربون.

ومع أنّ انتقال الطاقة عبر التاريخ لم يكن يوماً أمراً سهلاً، ولطالما استغرق عشرات السنوات، إلا أن ما نواجهه اليوم من تغير مناخي، يتطلب حراكاً أسرع، ونطاقاً أوسع، يتمثل في انتقال منهجي ومترابط وشامل في طرق إنتاج واستهلاك الطاقة.

ويستند هذا الانتقال إلى أساس واضح: طاقة كهربائية نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.

ومن هذا الأساس، تنبع أهمية إزالة الكربون من شبكات الطاقة، واعتماد الطاقة الكهربائية في النقل والتدفئة، والعديد من العمليات الصناعية، إلى جانب إنتاج الهيدروجين، الذي يحمل الكثير من الطاقة، ويمكن استخدامه في العديد من التطبيقات، ما يتيح إدخال الطاقة الخضراء، حتى على القطاعات الاقتصادية، التي تعتبر الأعلى في انبعاثات غازات الدفيئة.

وباعتبار مجموعة «هيتاشي إنرجي» شركة تكنولوجيا رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، ندرك مسؤوليتنا المشتركة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام للطاقة، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة.

ونتفهم في «هيتاشي إنرجي»، الحاجة الماسة لتطوير تقنيات مستدامة لدعم إزالة الكربون من أنظمة الطاقة ورقمنتها.

ونساعد على التنقل بسلاسة في مشهد الطاقة المعقد، باستخدام التوليفة المناسبة من المنتجات المتصلة، والحلول البرمجية والخدمات الممكنة رقمياً.

وتنفذ الشركة عدداً من المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ومن أهم هذه المشاريع، مشروع «لايتننغ» المتخصص في نقل الطاقة من البر إلى الجزر في البحر، ويجري تنفيذه بالتعاون مع مجموعة أدنوك.

وتسهم «هيتاشي إنرجي» في دعم مبادرات دولة الإمارات في رحلتها نحو تحقيق مستقبل مستدام، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة في مجالات الطاقة والتنقل الأخضر والرقمنة وإزالة الكربون، ودفع الانتقال المتسارع من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً قوياً في الانتقال إلى منظومة طاقة أكثر نظافة، انسجاماً مع أهدافها في الوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050.

وتندرج مشاركتنا في الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، مطلع أكتوبر المقبل، ضمن جهودنا المتواصلة لدعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والمنطقة.

وستطرح الشركة خلال «ويتيكس»، مجموعة واسعة من الحلول الرائدة، والخدمات الداعمة لانتقال الطاقة.

وسنشارك أيضاً خلال الحدث العالمي، خبرتنا وابتكاراتنا في مجال تطوير منظومة الطاقة في أنحاء العالم، لتصبح أكثر استدامة ومرونة وأماناً.

وعلى مدار تعاوننا المثمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال العقود الثلاثة الماضية، نجحنا في تمكين الوصول إلى مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية.

ونواصل في «هيتاشي إنرجي»، رحلتنا لمساعدة الشركاء والعملاء والمعنيين من جميع أنحاء العالم، على خفض بصمتهم الكربونية، بالاستعانة بتقنيات مبتكرة، وحلول رقمية لإدارة الطاقة.

وتسهم الشركة في التأثير بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع، عبر الالتزام بالهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يتمثل في ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة، بحلول عام 2030.