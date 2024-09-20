ارتفاع الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية بالمنطقة

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برزت المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية كقوة رائدة في سوق العقارات العالمية، حيث لاقت رواجاً وإقبالاً لدى الأفراد أصحاب الثروات العالية، الذين يقدرون بدورهم جودة التفاصيل، والحصرية والخدمة المميزة.

وقد شمل هذا النجاح مناطق رئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، خصوصاً منطقة الشرق الأوسط، التي حجزت على مدار السنوات الأربع الماضية مكانتها في سوق العقارات الفاخرة.

نرى الآن أن مدناً عالمية مثل دبي وميامي وبانكوك، أصبحت مراكز رئيسية لنمط المعيشة الفاخرة ذات العلامات التجارية، مدفوعة بقوة الطلب من قبل العملاء الأثرياء، الذين وضعوا الأولوية للخدمة واسم العلامة التجارية قبل السعر.

لعبت شركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي في هذا المجال دوراً محورياً يقوم على دعم وتوسع سوق العقارات ذات العلامات التجارية العالمية، مستفيدة من قاعدة عملائها الواسعة، ممن يبحثون عن القيمة العالية والتميز.

في دبي كنا محظوظين بقيادة هذا القطاع، ووضع معايير جديدة لأسلوب العيش الفاخر، حيث كان فريقنا المكون من أفضل الخبراء العقاريين له الدور القيم في جذب العملاء المهتمين بهذا النوع من العقارات الاستثنائية ذات العلامات العالمية.

بدأت رحلتنا في هذا المجال ونجاحنا من خلال إطلاق مشروع فور سيزونز برايفت ريزيدنسيز جميرا، ذلك في الربع الأخير من عام 2020، وهو المشروع الذي وضعنا من خلاله معياراً جديداً للفخامة في المنطقة.

وكان التحدي في تلك الفترة مرهوناً بالآثار، التي خلفتها جائحة «كوفيد 19»، إلا أننا استطعنا تقديم مثال لا يمكن إنكاره عن النجاح المبهر، حيث تم بيع المشروع بسرعة، وخلقنا نموذجاً جديداً في سوق العقارات الفاخرة.

بعد هذا النجاح واصلت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي الريادة في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية، حيث تتولى حصرياً مبيعات مشاريع مرموقة مثل باكارات ريزيدنسيز، سوفيتيل ريزيدنسيز، نوبو ريزيدنسيز، وريتز كارلتون ريزيدنسيز، كلها أمثلة حاضرة من بين مشاريع أخرى كثيرة، تمثل القيمة الحقيقية في السوق.

إن عوامل جذب الأثرياء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتلخص فقط في جمالية المساكن ذات العلامات التجارية العالمية، بل تضمنها عوامل أخرى مثل الأمان واللوائح الضريبية المواتية، ورفاهية الأسرة، والتعليم من الدرجة الأولى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى العديد مما يجعلها وجهة مثالية.

إن الأسعار والتكاليف المرتفعة في هذه المساكن مبررة نظراً لأسلوب الحياة الاستثنائي الذي توفره، حيث تقوم الشركات المطورة لهذه المشاريع بالاهتمام بأدق التفاصيل، لتقديم معايير عالية من الضيافة والخدمات، وتلبية احتياجات العملاء، الذين يبحثون عن إقامات أكثر سلاسة على مدار اليوم، دون الحاجة إلى طلب أي خدمات من شركات أخرى خارجية.

نحن نتطلع إلى المستقبل مع توقعنا أن يكون هناك طلب متزايد على مثل هذه العقارات في أبوظبي. ستشمل الموجة التالية من المساكن الفاخرة للغاية المساكن ذات العلامات التجارية والعقارات المطلة على الشاطئ، والتي تلبي التطلعات الأكثر تفضيلاً لأغنى الأفراد في العالم.

إن استقرار الطلب في هذا القطاع مدعوم بواقع، مفاده أن عملاءنا لا يتأثرون بالأسعار، فتقلبات السوق لها تأثير ضئيل على قراراتهم. هذه المرونة تضع سوق المساكن ذات العلامات التجارية في وضع يسمح لها بالنمو المستمر، خاصة مع توسعنا في مناطق جديدة مثل أبوظبي، حيث يستمر الإقبال على تجربة المعيشة الفاخرة في الارتفاع.