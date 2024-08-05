دبي تتحدى الصيف: ماذا تقدم لتنافس المنتجعات الصيفية العالمية؟

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في قلب الشرق الأوسط، تبرز دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، وتتسابق لتكون المنافس الرئيسي للمنتجعات الصيفية العالمية. بموقعها الاستراتيجي وبنية تحتية متطورة، تجمع دبي بين سحر الحداثة والتراث الثقافي، مما يجعلها ملاذاً مثالياً للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

ورغم حرارة الصيف العالية، تعد شواطئ دبي – ومن بينها شاطئ جميرا وشاطئ كايت بيتش - ملتقى لعشاق الشمس والبحر، حيث تمتزج مياههما الدافئة بالأنشطة المائية المتنوعة لتوفير تجربة لا تُنسى للزوار والسياح من جميع أنحاء العالم. كما تشتهر دبي بفنادقها الفاخرة مثل برج العرب وفندق أتلانتس النخلة، فهي ليست مجرد فنادق وانما نموذج للفخامة والراحة التي تجسدهما دبي، وهو ما تظهره الإحصائيات الرسمية مع بلوغ معدل إشغال فنادق الإمارة أكثر من 76% في عام 2023، ما يعكس جاذبية دبي أمام السياح والزوار.

وتضم دبي أكبر مراكز التسوق في العالم حيث يعدّ " دبي مول " الذي يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنويًا، و" مول الإمارات " الذي يوفر تجارب تسوق رائعة وأنشطة ترفيهية مثل التزلج على الجليد في سكاي دبي، وجهتين استثنائيتين لعشاق التسوق، حيث يقدمون تجارب فريدة ومتنوعة. كما توفر دبي لمواجهة حرارة الصيف، الكثير من الأنشطة الداخلية كزيارة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية التي استقبلت أكثر من 2 مليون زائر خلال العام المنصرم.

نمو مستدام

ورغم المنافسة الشديدة التي تواجهها دبي من وجهات سياحية عالمية، لكن الإمارة تتميز بتنوع وتفرد تجاربها السياحية لجذب الزوار، فضلا عن استثماراتها الضخمة في مشاريع مبتكرة كدبي لاند والنخلة الجديدة، والتي ستضيف المزيد من عوامل الجذب السياحي. ومع استخدام التكنولوجيا لتعزيز تجربة السياح، تتقدم دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة. وتسعى دبي لتكون مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك السياحة، مما يزيد من جاذبيتها. فعلى سبيل المثال، سهّلت التكنولوجيا في مطارات دبي عملية الدخول والخروج لأكثر من 90 مليون مسافر في 2023.

ووفق أحدث الإحصائيات الرسمية، سجلت دبي زيادة في عدد الزوار الدوليين وصولاً إلى 9.3 ملايين زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس جاذبيتها المتزايدة. كما شهدت الفنادق زيادة في متوسط الإشغال إلى 83%، في مؤشر على التزام الإمارة بتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة.

ولا شك أن دبي بفضل تنوعها السياحي وتطورها المستمر ومقاومتها الجاذبة، ستواصل ابتكار تجارب استثنائية للسياح، مما يجعلها جاهزة لمنافسة أفضل المنتجعات الصيفية في العالم، حيث تُظهر هذه المدينة العريقة التزاماً قوياً بالجودة والابتكار، وتسعى دائماً لتقديم الأفضل لضيوفها من العالم بأسره مستفيدة من تنوعها السياحي والتطور المستمر في بنيتها التحتية.