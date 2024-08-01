نهج التميز

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رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً فريداً في القيادة بات نموذجاً يحتذى به في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ونهل من نهج سموه القادة والمسؤولون الذين تمكنوا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعته السير بدبي نحو تحقيق النجاحات المتتالية فباتت في صدارة مدن العالم على مختلف المؤشرات.

معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحد المسؤولين في دبي الذين تركوا ــ ولا يزالون ــ بصمة كبيرة في مختلف المناصب التي تبوأها، ومن هذا المنطلق شهدنا إشادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بجهوده بمناسبة انتهاء فترة عمله كنائب لرئيس مجلس دبي الرياضي، إشادة مستحقة لمسؤول كان دوماً عند حسن الظن وأهلاً للمسؤولية الموكلة إليه، فقد شغل هذا المنصب طيلة الـ 20 عاماً حقق فيها العديد من الإنجازات والإسهامات البارزة. إسهامات مطر الطاير متعددة ومتنوعة بحجم العطاء في مجالات عدة، حيث يستوقفنا بوجه خاص دوره في هيئة الطرق والمواصلات في دبي والنجاحات العالمية التي حققتها الهيئة.

أما في مجال الرياضة فقد حرص الطاير في هذا القطاع الحيوي على دعم الشباب من خلال مبادرات عديدة، أطلقها مجلس دبي الرياضي، وفي مقدمتها «برنامج حمدان بن محمد لإعداد القيادات الرياضية»، و«برامج تأهيل الكوادر التدريبية والإدارية الوطنية واللاعبين الموهوبين».

كما حرص على تطبيق معايير الحوكمة في القطاع الرياضي، ونجح في استقطاب بطولات عالمية وتعزيز التعاون مع الاتحادات الدولية، والتقى العديد من رؤساء الاتحادات الدولية وأسهم في جذب أنظار أبرز نجوم الرياضة العالمية للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وتكريم الفائزين بجائزة دبي غلوب سوكر، الأمر الذي رسخ مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية، بما ينسجم مع طموحات القيادة الرشيدة، وتعزيز جاهزية الإمارة لريادة المستقبل، ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات، ولا سيما القطاع الرياضي.