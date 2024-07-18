مركز حميد بن راشد لخدمة القرآن ينظم حلقات صيفية لأول مرة في مصفوت

المصدر: عجمان - البيان

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أعلن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بعجمان عن تنظيم حلقات النشاط الصيفي في مدينة مصفوت لأول مرة.

وذكر المركز أن الحلقات ستنطلق في الفترة من 22 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل 2024، من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس أسبوعياً في الفترة الصباحية، وذلك في مركز عبيد الحلو بمصفوت وتشمل حلقات لكبار المواطنات وحلقات لبراعم الإناث.

وقال حسين محمد الحمادي، المدير التنفيذي للمركز: إن هذه الحلقات تأتي ضمن فعاليات النشاط الصيفي الـ 12 للمركز، والتي تهدف إلى استثمار أوقات براعم الإناث خلال فترة الإجازة الصيفية، إضافة إلى تيسير حفظ كتاب الله لكبار المواطنات في مصفوت.

وأشار الحمادي إلى أن المركز يحرص على إقامة الدورات وحلقات حفظ القرآن الكريم في أنحاء الإمارة على مدار العام، ويعمل على نشر قيمه وتيسير معانيه للمشتركين في الدورات بما يسهم في ترسيخها بين الأجيال.

وأوضح أن النشاط الصيفي يتضمن دورات في الحفظ المكثف، والحفظ الميسر، وصحبة القرآن، والمراجعة وضبط المتشابهات، وتعليم التجويد، لافتاً إلى أن تنظيم الدورات يتم بإشراف حفاظ مؤهلين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والقدرة على تبسيط الحفظ والتفسير.