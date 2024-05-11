مطار دبي يواصل ريادته العالمية

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مما لا شك فيه أن إمكانات دبي الاستراتيجية أدت إلى نجاحها في تحقيق الريادة العالمية، حيث إنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل مطار دبي الدولي التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية والخدمات النوعية، ليرتقي لقمة المطارات في حركة السفر الدولية، لتكون دبي مطاراً للعالم.

دبي تواصل الاستثمار ليس فقط في مشاريع البنية التحتية، وإنما في كل القطاعات الحيوية، وذلك من أجل تعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما أشار إليه تقرير التنافسية الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بأن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى في جودة البنى التحتية وقطاع الطيران، كما أن دبي لديها التزام راسخ بالتميز التشغيلي، وذلك من أجل ترسيخ معايير جديدة في قطاع الطيران كي يحافظ مطار دبي الدولي على مكانته الرائدة في قطاع الطيران العالمي، وهو الأمر الذي يؤكده الخبراء والمختصون في عالم «إدارة المطارات والطيران» حول العالم، إذ قال لويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام لمجلس المطارات العالمي: «على الرغم من سيطرة المطارات الأمريكية على قائمة أكثر المطارات ازدحاماً، فإن هناك تحولات ملحوظة، حيث قفز مطار دبي الدولي إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: «يسعدنا الإعلان عن احتفاظ مطار دبي الدولي (DXB) بمكانته كأهم مطار دولي في العالم للعام العاشر على التوالي، هذا الإنجاز يجسد مسيرة حافلة بالإنجازات على مدار عقد من الزمن، بدءاً من استقبالنا للمسافر رقم مليار، وصولاً إلى افتتاح صالات ومرافق حديثة، وتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية بالتعاون مع شركات طيران رائدة، بينما نسعى جاهدين لتقديم تجربة استثنائية لجميع ضيوفنا المسافرين».

ومما لا شك فيه أن هذا الإنجاز يجسد روح دبي، حيث يعود الفضل فيه للجهود المشتركة لجميع شركاء الخدمة داخل مجتمع المطار، إلى جانب قطاعات الطيران والسفر والسياحة على نطاق واسع، حيث استطاع مطار دبي الدولي أن يقفز من المركز الخامس عالمياً إلى المركز الثاني في عدد المسافرين الدوليين والمحليين على قائمة أكثر 10 مطارات ازدحاماً في جميع أنحاء العالم لعام 2023، بحسب أحدث تصنيف لمجلس المطارات العالمي.

وكشف مجلس المطارات العالمي أن مطار دبي الدولي نجح للمرة الأولى في تاريخه في الوصول إلى المركز الثاني عالمياً بعدد المسافرين في 2023 بعد أن حل في المركز الخامس خلال العام 2022.

وبحسب التصنيف الجديد تضمنت قائمة أكبر 5 مطارات في العالم كلاً من مطار أتلانتا الأمريكي، الذي حل في المركز الأول بنحو 104.6 ملايين مسافر وبنمو 11.7 %، وجاء مطار دبي ثانيا بعد أن قفز 3 مراكز مقارنة مع العام 2022 بنحو 86.99 مليون مسافر بنمو 31.7 %، ثم مطار دالاس فورت نورث في المركز الثالث 81.75 مليون مسافر، ومطار لندن هيثرو في المركز الرابع مسجلاً 79.18 مليون مسافر، ثم مطار طوكيو في المركز الخامس بنحو 78.7 مليون مسافر.

أما من حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، فقد أظهر التقرير أن مطار دبي الدولي حل في المركز الثاني عالمياً بعد مطار«هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي، الذي سجل 5.4 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، بينما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار «دالاس فورت ورث الدولي» الذي سجل 4.5 ملايين مقعد.

وفي العام 1959 أمر مؤسس وباني نهضة دبي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتأسيس مطار دبي الدولي، الذي يصنف الآن أكبر مطارات العالم من حيث حركة الركاب الدوليين.

لقد رحل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم صاحب الفكر الاقتصادي النهضوي الذي سبق عصره، لكن ترك بصماته المؤثرة التي تزدهر بها الآن «دانة الدنيا» دبي، الرائعة الأجمل بين مدن العالم، التي يصفها الإعلام العالمي كل يوم بمسميات مختلفة بعدما لفتت أنظار العالم بتطور بنيتها التحتية.

لقد عملت وبذلت دبي جهوداً مضنية برؤية قيادتها الرشيدة على تأسيس وتوطيد كل العوامل التي أسهمت في ترسيخ مكانتها وتحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً، حيث استثمرت في بنيتها التحتية وعززت الكفاءات البشرية، ووضعت رؤية طموحة تمكنها من مواكبة تقدمها وتطورها ومنافستها كبرى مدن العالم حداثة وتقدماً، لتؤكد للعالم أنها المدينة الأجمل والأكثر حداثة وتنافسية عالمياً.. حفظ الله بلادنا، قيادة وشعباً، وكل مقيم على أرضها.