الإمارات وطن الإنجازات

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لدولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها الدبلوماسية المتميزة مع جميع دول العالم، وهي بفضل قيادتها الرشيدة التي أذهلت العالم بما تحققه من تطور وازدهار في الاستثمار والتعليم والسياحة وفي جميع المجالات، جعلت المجتمع الدولي يشير إليها بالبنان كلما أراد أن يتحدث عن الدول الساعية إلى نشر السلام في العالم، والنهوض بوطنها ومواطنيها.

وهذا الأمر جعل جواز السفر الإماراتي من أقوى جوازات السفر في العالم، بل إنه في هذا العام، عام 2024 وحسب إحصائيات «باسبورت إندكس»، تصدّر قائمة أقوى جواز سفر في العالم، وهذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة العمل الدبلوماسي الكبير الذي كان حصاده ثقة العالم، في كل ما يحمل اسم الإمارات العربية المتحدة.

وفي خطوة تسعى من خلالها بريطانيا والإمارات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين، تم إلغاء شرط الحصول على تأشيرة سفر للإماراتيين الراغبين للسفر إلى بريطانيا، وقد تم اعتماد نظام تصريح سفر إلكتروني من موقع الحكومة البريطانية، أو من خلال استخدام تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالنظام ETA.

والذي من خلاله سيتسنى للإماراتيين التسجيل بكل سهولة ويسر، وسيحظى المواطن الإماراتي بتصريح ساري المفعول لمدة عامين، ويمكنه استخدامه خلال العامين متى شاء، تقديراً من المملكة المتحدة لأهمية توفير سبل الراحة للسائح الإماراتي، الذي يعتبر من ضمن جنسيات محدودة تحظى بهذه التسهيلات في قائمة الحكومة البريطانية.

والحقيقة أن هذا القرار سيعزز من ازدياد الإقبال على السياحة التعليمية القصيرة، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «لا مكان في المستقبل لمن يفتقد العلم والمعرفة»، وشعب دولة الإمارات أصبح يهتم اهتماماً كبيراً بالعلم والثقافة.

وأصبحت السياحة الثقافية مهمة بالنسبة للشباب الإماراتي، وسيكون لهذه التسهيلات أثرها الكبير في الاستثمار والسياحة والتعليم، وغيرها من المجالات التي توطد العلاقة بين البلدين الصديقين.