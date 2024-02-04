الإمارات صفر بيروقراطية

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تسعى دولة الإمارات إلى أن تكون سباقة في مضمار التميز وكسر الحواجز والعراقيل الإدارية والأنظمة التي عفى عليها الزمن، وكانت سبباً في توقف الإنجازات، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية، هذا البرنامج يمثل نموذج عمل وطنياً يهدف إلى جعل الإجراءات الحكومية أبسط وأسرع وأسهل وأكثر فعالية، ويطمح من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية للتسهيل والتبسيط والإسراع لخدمة البشر دون توقف، والسعي للتحسين والتطوير الإداري للخدمات بمرونة أكثر وبزمن قياسي.

إن رؤية هذا البرنامج تعتبر جزءاً من جهود سابقة وذات بعد استراتيجي، تسعى الحكومة لتحقيق محاور ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071» مع التركيز على تحسين فعالية الإجراءات الحكومية وتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في عملية الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية. هذا التوجه تسعى من خلاله حكومة الإمارات إلى محاربة البيروقراطية، وهي التحدي الرئيس الذي يواجه أي حكومة تسعى لأن تكون حكومة متطورة بخدماتها.

إن أحد أهم الأهداف الأولية لمثل هذه التوجهات هو العمل على رفع جودة الخدمات الحكومية والارتقاء بها كخدمات استباقية لديها القدرة على التنافسية، ما يدعم تميز حكومة الإمارات بأن تكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات في مختلف المؤشرات التنافسية العالمية.

غياب الأنظمة البيروقراطية هو ما سيخلق الكفاءة الإدارية. إن العمل على تطبيق المعايير والشفافية ومكافحة الأنظمة المترهلة يعزز من ثقة الجمهور المستهدف، وسيكون له دور في تغيير الهيكل الإداري المترهل أيضاً بالأنظمة أساسها وهويتها والغرض منها هو الإصلاح.

لا شك في أن الأنظمة الرقمية هي من ستقود المرحلة بعد أن تم اكتشاف مدى جودتها إلى تحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة، هو إذن الإصلاح الإداري ربما يكون المصطلح الجديد لتصفير البيروقراطية، يشمل هذا التخطيط والتقييم الاستراتيجي للسياسات والبرامج الحكومية بما يتماشى مع الأهداف طويلة الأمد للدولة واحتياجات المجتمع، إنها عملية تطوير متكاملة ومستمرة تهدف إلى بناء إدارة متميزة قادرة على الابتكار، مرنة في التعامل مع التحديات والمتغيرات، حيث إنها تلتزم بتقديم الخدمات العامة للمجتمع بأعلى مستويات الجودة والفعالية الخدمية، هذه العملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية المجتمعية التي تسعى إليها حكومة الإمارات لرفع مستوى السعادة، ما يجعلها ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.