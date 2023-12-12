دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً

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حلت إمارة دبي بالمركز الأول عربياً، وإقليمياً، والـ8 عالمياً على مؤشر قوة المدن العالمي لعام 2023، لتؤكد مكانها ضمن الـ10 الكبار، حسب مؤشر GPCI الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة «موري ميموريال» اليابانية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: نشكر كل الفرق التي عملت وتعمل من أجل هذا الإنجاز، لكن رسالتي لفريق دبي، ومجتمعها واضحة، حبانا الله بوالدٍ وقائدٍ لا يرضى عن الريادة بديلاً، ويريد دبي دوماً في المقدمة، ومن هنا نطالب بمضاعفة الجهود فلا سقف لطموحاتنا، وبسواعد وفكر أهل دبي وفرق دبي وشركاء دبي قادرون أن نجعل دبي درة مدن العالم ونموذجاً لمدن المستقبل.

هنا نقف قليلاً. نقف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي عاود تذكيرنا بأن الريادة والتقدم الذي حققته دبي في «مؤشر قوة المدن العالمي 2023»، يترجم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم، بمجهودفريق دبي، فريق حمدان الذي وجه لهم سموه الشكر وجدد ثقته بهم بقوله: «بسواعد وفكر أهل دبي وفرق دبي وشركاء دبي قادرون أن نجعل دبي درة مدن العالم ونموذجاً لمدن المستقبل».

لحظة، دعونا نبحث قليلاً ونعود لتاريخ الـ6 من سبتمبر الماضي، سنجد تدوينه نشرها الحساب الرسمي للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، عبارة عن مقطع فيديو لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قال سموه من خلاله: «أنا دائماً أؤمن بفريق العمل فريق دبي فريق قوي موظفو حكومة دبي أقوياء، حمدان بن محمد وياكم، محمد بن راشد ما يقبل بالمركز الأول بس يبا يشوف 10 مراكز أولى خلكم إيجابيين وأبشركم دبي ستتفوق على المدن كلها».

عندما يثق القائد بأن حلمه واقع، عندما يثق القائد بأن طموحاته ترسم وتنفذ، عندما يؤمن القائد بأن هناك فريقاً ينجزينتج لدينا، فريقاً يثق بنفسه، فريقاً لديه رغبه حقيقية بالإنجاز، فريقاً لا سقف لطموحاته، فريقاً متفرداً نعلنها للجميع، نعم نحن فريق دبي، فريق حمدان، سنواصل تمكين تفرد دبي كنموذج تنموي مستدام يضع الإنسان وتطوير قدراته والارتقاء بجودة حياته في مقدمة الأولويات، لنؤكد قدرة دبي على مواكبتها كل المراكز والقمم.

سنواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، سنواصل التفوق على المدن العالمية، لتعزيز ريادتها ومكانتها العالمية كوجهة ثقافية ومركز رئيسي للإبداع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية دبي الثقافية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. سنواصل الصدارة بمرونة أسلوب العمل، ونظافة المدينة.

سنواصل التميز في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية، واستقطاب الزوار والسياح، وارتفاع أعداد المسافرين عبر مطاراتها من وإلى جميع أنحاء العالم. سنواصل دعم إمكانيات ومقومات دبي الاقتصادية والثقافية والبيئية والإبداعية والرياضية.

سنواصل استقطاب الكفاءات حيث يقيم على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات يعيشون معاً في بيئة تسودها قيم المودة والتسامح. سنواصل مع سموه لتبقى دبي الأولى.