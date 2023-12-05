الاتحاد... حكمة المؤسسين

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حلّت ذكرى قيام الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر واحتفل شعب الإمارات والمقيمون على أرضها بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

تلك الوحدة التي قاد مسيرتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه - مؤسس الدولة، ومعه إخوانه حكام الإمارات، الذين أدركوا ببعد نظرهم أن قوّتهم تكمن في اتحاد إماراتهم في كيان واحد، يعود بالنفع والفائدة علی البلاد وسائر العباد، وأن الاتحاد هو السبيل لحفظ أجيالهم، وتطوير إماراتهم، وبه تشق الدولة طريقها نحو التقدم والرقي بخطی ثابتة.

فخطّت الإمارات خطوات النجاح والازدهار، بسياسات حكيمة انتهجتها القيادة الرشيدة على مرّ 5 عقود، وضعت فيها اسم الإمارات عالياً بين الدول والأمم، وكسبت ثقة الشعوب العربية والإسلامية والعالمية بسياساتها الواضحة ونهجها الثابت في تفاعلاتها مع القضايا المحلية والدولية.

وبفضل تلك السياسات الناجحة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التى يتمتع فيها الفرد بأعلی مستوی دخل سنوي، وأصبحت قبلة الاستثمار التي يقصدها كل من أراد أن يشق طريقه نحو النجاح والتميز من كل أرجاء العالم، وذلك للسياسات والإجراءات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة.

وبالأمس.. احتفلت الإمارات بعيد الاتحاد، ابتهاجاً وفخراً بما سطّره الآباء والأجداد، ليعود بالنفع علی الأحفاد والأجيال.

وقد شارك المقيمون علی أرضها من كل الجنسيات شعب الإمارات بهجتهم وفرحتهم، فتحية طيبة وتهنئة قلبية للإمارات قيادة وشعباً، ونبارك لهم الاحتفال بعيد الاتحاد، وندعو الله أن يديم فرحتهم، ويصون وطنهم، وينعم بالأمن علی ربوع إماراتهم.