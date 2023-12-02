ديناميكيات صناعة الماس وتأقلمها مع مستجدات السوق

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منذ استضافة مركز دبي للسلع المتعددة الندوة الافتتاحية حول الماس الصناعي في وقت سابق من هذا العام، تصدّرت التكهنات حول أوضاع الصناعة وعملية التسعير فيها والتوقعات بشأنها عناوين الأخبار، في حين تسبَّب الانخفاض المستمر في قيمة الماس أيضاً في بث شعور بعدم اليقين بين أصحاب المصلحة.

ومع انخفاض أسعار الماس الطبيعي بنسبة 18 % تقريباً عن أعلى مستويات الأسعار على الإطلاق التي وصل إليها في فبراير 2022 وانخفاضها بنسبة 60% تقريباً منذ مايو 2022، يتكهّن أصحاب المصلحة الصورة التي سيبدو عليها مستقبل التجارة، وكيف يمكن تحديد القيمة وإضافتها خلال فترة من الابتكار التكنولوجي وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وبالنظر إلى الصناعة كلها، فإن تيار عدم اليقين تحركه سلسلة من العناصر متعددة الأوجه. على سبيل المثال، في حين أن الناس لا يزالون يعتبرون الماس هو الخيار لخاتم الخطوبة، فإن النمو السريع للماس الصناعي في هذا القطاع يقابله انخفاض في الماس الطبيعي، الذي لا يزال يهيمن إلى حد كبير على قطاع الأزياء والمجوهرات الفاخرة بنسبة تصل إلى 85%. ويدعم ذلك بيانات المجلس العالمي للماس، التي تؤكد أن المستهلكين من الإناث في الولايات المتحدة والصين لا يزالون يعتبرون الماس الطبيعي من بين الفئات الثلاث الأولى المرغوبة.

ونتيجة لذلك، فإن الشركات التي لم يكن لها أي ارتباط في السابق بالماس بدأت بالدخول إلى سوق الماس الصناعي، ما يخلق المزيد من الضغوط للمنافسة، بينما من المرجح أن تخلق الطبقات المتوسطة المزدهرة في آسيا، وخاصة الهند، سوقاً استهلاكية جديدة تماماً في غضون بضع سنوات فقط. وفي الوقت نفسه، فإن صناعة التكنولوجيا تقف على أعتاب تطوير منتجات جديدة من شأنها أن تستفيد بشكل كبير من الخصائص الفيزيائية للماس الصناعي في مجالات مثل أشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، حيث يمكن أن تعمل في درجات حرارة أعلى بخمس مرات من درجات الحرارة التي تتحملها نظيراتها من السيليكون.

إذن، ماذا يعني هذا بالنسبة لهاتين الفئتين من الماس؟ وكيف يمكن لأصحاب المصلحة التكيف للاستفادة من هذه الظروف المتغيّرة؟

عندما يتعلق الأمر بخواتم الخطوبة، تظل تجربة المستهلك أولوية قصوى، فوفقاً لبرايت كو (BriteCo)، «لا تزال المبيعات الشخصية لخواتم الخطوبة في متاجر التجزئة هي المهيمنة، حيث يقوم 81% من المستهلكين بالشراء شخصياً مباشرة من متجر مجوهرات أو متجر متعدد الأقسام، وقام 9% فقط من المستهلكين بشراء خواتمهم من خلال موقع إلكتروني للمجوهرات فقط، في حين قام 11% آخرون بالشراء من خلال موقع ويب لمتاجر بيع المجوهرات بالتجزئة».

إضافة إلى ذلك، صنف 38% من المشاركين في الاستطلاع أيضاً خاتم الخطوبة باعتباره أكبر عملية شراء بعد شراء المنزل أو السيارة، ما يعني أنه من المرجح أن يظل الطلب من دون تغيير؛ ومع ذلك يبدو أن هناك ردود فعل متباينة من تجار التجزئة الأكثر شهرة في صناعة الماس.

كارتييه لديها موقفان، فمن ناحية، صرح الرئيس والمدير التنفيذي سيريل فيجنيرون أن «المشكلة فيما يتعلق بالماس الصناعي هي أنه على الرغم من وجود نفس البنية الجزيئية للماس الطبيعي، إلا أن الماس الصناعي ليس له أي تاريخ، فقد تم صنعه قبل أيام».

في المقابل، قال حفيد العلامة التجارية، جان دوسيه: «إن أحد المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعاً لدى المستهلكين حول الماس الصناعي هو أنه «مزيّف».

الرسائل الموجهة بالإضافة إلى العلامات التجارية البارزة التي تتبنى وتضفي الشرعية على الماس الصناعي سوف تتغلب على ذلك في نهاية المطاف».

في الوقت نفسه، تراجعت شركة دي بيرز، عملاق صناعة الماس، عن سياستها الأصلية المتمثلة في عدم الانخراط في قطاع الماس الصناعي، قبل أن تقرر مؤخراً «التوقف عن تقديم الماس الصناعي لخواتم الخطوبة»، مشيرة إلى انخفاض الأسعار مع توقع المزيد من الانخفاضات بسبب زيادة العرض. وفي الوقت نفسه، توفر شركة فريد (Fred) المملوكة لشركة LVMH مواعيد خاصة للعملاء في متجرها الرئيسي في باريس لعرض ماسها الصناعي الفاخر.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان LVMH توسيع نطاق استخدامها للأحجار الصناعية في تيفاني، قال المدير المالي جان جاك غويوني: «هل هذا اتجاه طويل الأمد يمكننا تطويره في مكان آخر؟ من السابق لأوانه القول»، مشيراً إلى أن رهانات المجموعة على الأحجار الصناعية يجب «دراستها وتقييمها بعناية».

باعتبارها علامات تجارية ذات تراث ونفوذ كبيرين، يبدو أن قرار إدماج الماس الصناعي أمر مثير للخلاف، والوقت وحده هو الذي سيحدد مدى نجاح هذه القرارات، ومن المؤكد أن الشيء الوحيد الذي يمكن لتجار تجزئة الماس الصناعي أن يتعلموه من هذه العلامات التجارية هو فن التجربة.

في حديثه على بودكاست Paul Zimnisky Diamond Analytics، قال أميش شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي ALTR Created Diamonds وJ’EVAR، إنه بالنسبة للعلامات التجارية المستقبلية، سيلعب التصميم الدور الأكبر، ومن خلال تسليط الضوء على إمكانية أن يوجد الماس الصناعي شيئاً فريداً من نوعه، أكّد الفرصة لتصميم الماس وليس المجوهرات فقط. وكخيار إضافي، سلط شاه الضوء أيضاً على المقارنة بأجهزة كمبيوتر Apple، التي تتضمن أحدث عروض خدماتها في مدينة نيويورك بتسليم المنتجات الجديدة خلال ساعتين. وفي نهاية المطاف، فإن إعادة وضع الماس كجزء من تجربة المجوهرات الراقية سيكون أيضاً جزءاً مهماً من التصورات الصعبة وتوفير فرق واضح بين عالمين. وفي استمراره في قياس المقارنات بين القديم والجديد، وكيف تسعى الآن الشركات غير المرتبطة سابقاً للاستفادة من قاعدة المستهلكين الخاصة بها، واصل شاه القول: «إنهم [تجار الماس الصناعي بالتجزئة] يرون في ذلك فرصة كبيرة جداً. الماس للجميع.

إنهم يتبعون نهجاً سوقياً أوسع تماماً مثل ساعة Apple، التي تم طرحها في عام 2015، وبحلول عام 2019، باعت الشركة ساعات أكثر بأربع مرات من صناعة الساعات السويسرية بأكملها. هل هذا يعني أن صناعة الساعات السويسرية ماتت؟ لا، لديهم أعمالهم الخاصة. ما تفعله سواروفسكي وباندورا هو اتباع نهج التصميم، لكن تسويقهما أفضل بكثير. إنه تسويق حقيقي وعلامة تجارية».

وفي تعليقه على كل من الطلب والاستخدامات المحتملة المستقبلية، قال توبي كروز، المدير العام لشركة Diamond Foundry: «ما زلنا نشهد اعتماداً كبيراً على الماس الصناعي من قبل التجارة وأسفل سلسلة الإنتاج مدفوعاً بالمستهلكين الذين يستمتعون بالقيمة مقابل المال الذي يقدمه المنتج. الماسات الصناعية الكبيرة وعالية الجودة مرغوب فيها وأسعارها معقولة. نحن أيضاً على أعتاب ثورة تكنولوجية، فالماس هو المادة النهائية لإدارة الحرارة وتطبيقات أشباه الموصلات.

ومع نموها على نطاق واسع، وبأحجام لم يسبق لها مثيل [رقائق بقياس 4 بوصات]، ستظهر منتجات تقنية جديدة ستغير العالم».

يمكن لقطاع الأحجار الكريمة في بلد اشتهر تاريخياً بصناعة اللؤلؤ، والتي غالباً ما تعتبر أقدم جوهرة ثمينة عرفتها البشرية، أن تتعلم شيئاً أو اثنين عن القيمة المتغيرة للسلع، وأن الأسعار المرتفعة بالأمس لا تضمن ارتفاع الأسعار غداً.

تاريخياً، كانت هذه الصناعة تعتبر في يوم من الأيام في قمة المجوهرات المزخرفة، وكانت الخيوط التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات (وفقاً لقيمة اليوم) شائعة، وبينما لا تزال بعض القطع النادرة تجلب سعراً مرتفعاً، على سبيل المثال قلادة ماري أنطوانيت المصنوعة من اللؤلؤ والماس، التي بيعت بسعر 36 مليون دولار في عام 2018، استقرت قيمة الصناعة ببطء منذ بداية القرن العشرين، ما يوفر سوقاً أكثر استقراراً، حيث يتم تحديد الأسعار من خلال المقتنيات وتجربة العملاء ومكانة العلامة التجارية والجودة. وبالطريقة نفسها، لا تزال صناعة الماس في طور التكيّف مع حقبة جديدة من الطلب المتقلب، ولن تكون سوى مسألة وقت قبل أن تخلق الخصائص نفسها صناعة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ تشمل جميع جوانب ما يمكن للماس تحقيقه بشكل كامل. في نهاية المطاف، يدفع الناس ثمن الفن، وليس الطلاء.