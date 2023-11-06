حياتك من صنع أفكارك

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أفكارنا الداخلية لها تأثير كبير على حياتنا اليومية، فهناك العشرات بل المئات من الأفكار التي تسيطر على أذهاننا وقد توجهنا بطريقة إما سلبية أو إيجابية، وتكمن المشكلة الكبيرة التي قد تواجهنا أحياناً في كيفية اختيار الأفكار الصائبة الصحيحة التي تسهم في حل مشاكلنا في حالة الاختيار الصحيح لها، وقد لخص الفيلسوف ماركوس أوربانوس حاكم الإمبراطورية الرومانية هذه المشكلة معبراً عنها في جملة مختصرة: «إن حياتنا من صنع أفكارنا».

لذلك فإذا راودتك أفكار سعيدة حتماً سوف تعيش في سعادة، وإذا تملكتك أفكار سلبية سوف تصبح في حالة سلبية وسوف تعاني من الفشل والمرض، وقد تعتزل الناس وقد تتأثر كل خلية من خلايا جسدك بكل فكرة تراودك أو تجول بذهنك، إن الأفكار السلبية، تضعفك، تقتلك، تشتتك، وقد تجعلك متوتراً ومشدوداً.

يقول الكاتب الفيلسوف نورمان فنسنت بيل: «إنك لست من تفكر أنه أنت، وإنما أنت ما تفكره»، إن الأفكار الإيجابية حتماً سوف تساعدنا في مزيد من الإحساس بالمتعة والسعادة والفرح لحياتنا، لقد ذكر الشاعر جون ميلتون هذه الحقيقة عندما قال: «في وسع العقل أن يخلق وهو في مكانه مقيم جحيماً من الجنة أو نعيماً من الجحيم»، لقد استطاعت السيدة هيلين كيلير برغم إعاقاتها الكثيرة أن تحقق النجاحات بفضل أفكارها الإيجابية الداخلية فصنعت من عتمتها نوراً أضاءت حياتها حيث تقول وهي العمياء، الصماء، البكماء: «لقد استمتعت بمباهج الحياة وتمتعت بجمالها»، إن الأفكار الإيجابية لها تأثير كبير على العقل ويمكن أن تسهم إما في السعادة أو الشقاء، في الفرح أو الألم، في الحب أو الكره، في الأمل أو الألم، قال وليم جيمس: «ليس في استطاعتنا أن نغير شيئاً من إحساساتنا بمحض إرادتنا ولكن في استطاعتنا بمحض إرادتنا، أن نغير أفعالنا، فإذا غيرنا أفعالنا، تغيرت إحساساتنا بطريقة آلية».

لنتحكم نحن بأفكارنا، ونكافح من أجل سعادتنا ولا نسمح للأفكار السلبية أن تخذلنا، فكر في السعادة واصنعها، إنها بين أيدينا بأشكال متعددة، يقول إبراهام لنكولن: «إن معظم الناس يصبحون سعداء بمقدار ما ينوون بينهم وبين أنفسهم»، يمكننا التفكير في مصادر سعادتنا، في الصحة والاهتمام بأنفسنا ومساعدة الآخرين والعطاء وغيرها من المفاهيم الإنسانية التي سوف تصقل أرواحنا وقيمنا، فالسعادة تأتي من دواخلنا ومحبتنا لأنفسنا، وكما يقول العالم والمفكر محمد الغزالي: «حياتك من صنع أفكارك، سعادة الإنسان أو شقاوته أو قلقه أو سكينته تنبع من نفسه وحدها».