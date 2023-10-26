ما بعد الغضب والصدمة

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في أوضاع شديدة الالتباس كالتي نعيشها، وفي تواتر أحداث بالغة المأسوية كالتي نشهدها، وفي تأزم ملفات كانت في الأصل بالغة التعقيد والتشابك، تكون الحاجة ماسة إلى بزوغ أصوات ومواقف وتحركات متعقلة.

يبدو الحديث عن التعقل في ظل الظروف الراهنة في غزة، وكل ما يحيطها من دول وأراض ومناطق، وكل ما يتصل بها من مصالح وتوازنات وتحالفات أمراً صعباً، بل ويصوره البعض وكأنه تخلٍ عن القضية، أو حياداً يصب في صالح المعتدي. ورغم ذلك، أو بالأحرى بسبب ذلك، الحاجة إلى التعقل ماسة.

التعقل ليس تضامناً مع المعتدي، أو تجاهلاً للمعتدى عليه، أو نأياً بالنفس عن الضلوع في قضية عمرها 75 عاماً ووصلت إلى ما وصلت إليه بسبب عدم استدامة الحلول.

واعتماد المعالجات على المسكنات والمهدئات. الحلول المستدامة لا تكون بالضرورة مثالية. فالعالم ليس مثالياً. صحيح أن تركيبتنا البشرية تدفعنا لنحلم بعالم مثالي، ونصبو إليه ببذل المزيد من الجهد والعمل، لكنه يظل عالماً يخضع لحسابات المكسب والخسارة، والخير والشر، والمتاح فعلياً والمتاح في عوالم الخيال فقط. وبينما ملايين العرب وغيرهم من القادرين على التفرقة بين الحق والباطل.

والمحتفظين بقدراتهم الإنسانية لدعم ومساندة غيرهم من البشر الذين يدفعون حياتهم وحياة عائلاتهم ومعيشتهم وسلامتهم وصحتهم الجسدية والعقلية، يعبرون عن غضب مستحق، ويطالبون بحق بديهي مسلوب، ويطالبون بإنهاء عدوان غاشم أبعد ما يكون عن مبدأ الدفاع عن النفس، ينبغي أن تكون هناك مسارات موازية تعمل على بناء قواعد المرحلة لما هو قادم.

فالغضب مهما بلغ من اشتعال، والمأساة مهما تعدت حدود القدرة على التحمل، والصدمة مهما بلغت من فداحة تصيب التفكير بشلل تام، ينبغي أن يصحبها تفكير عقلاني فيما هو قادم، إضافة بالطبع لما يمكن عمله لتخفيف حدة المأساة الآن.

العمل على تخفيف حدة المعاناة والمأساة غير المسبوقتين يجري على قدم وساق. والمسألة ليست بسيطة كما يتصور البعض. فتمرير الدعم الطبي والغذائي والمعيشي لا يتحقق في وضع متشابك كهذا بفتح باب ثم إغلاقه.

والتحولات الكبرى في مواقف قيادات دول وشعوبها في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» تزيد المسألة تعقيداً وصعوبة. واستعادة قدر من الدعم العالمي – على الأقل التعاطف – مع الشعب الفلسطيني، لا سيما أخوتنا في غزة، في أعقاب العدوان الدائرة رحاه على المدنيين، لا يكفي وحده لتعديل أو تغيير دفة السياسات العسكرية والأمنية والاستراتيجية على مستوى قادة الدول الكبرى، وذلك فيما يختص بالقضية الفلسطينية، وغزة تحديداً.

لم يعد في الإمكان استمرار تجاهل مواقف واختيارات أهل غزة أنفسهم. صحيح أن جزءاً من «التجاهل» يعود لغياب وسيلة حقيقية وصادقة لمعرفة أولويات أخوتنا من السكان المدنيين من عائلات غزة واختياراتهم، لكن أتصور أن الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك كثيراً.

كثيراً ما ينجرف البعض بدوافع الوطنية الرائعة، والإيمان العظيم بالحقوق التاريخية، والتمسك البطولي بما ينبغي وما لا ينبغي أن يكون، إلى وضع تصور مثالي لما يجب أن تكون عليه القضية العربية الفلسطينية، وتحديداً وضع غزة المأساوي.

لكن فرقاً شاسعاً بين وضع خطة شاملة كاملة لما تنبغي أن تكون عليه الأوضاع، بفضل وجود إنترنت سريع، وشاشة كمبيوتر أو محمول يجري شحنها بالكهرباء أولاً بأول.

وعلى وقع فنجان قهوة وكعكة، مع إمكانية الاستلقاء قليلاً على الفراش وقت القيلولة، والنزول إلى السوبرماركت لشراء الحليب اللازم للقهوة، وتناول مسكن في حال أصيب الرأس بصداع نتيجة متابعة الأحداث عبر التلفزيون ثم التدوين والتغريد والمشاركة والـ«لايك»، وبين واقع غزة وأهلها، وما هو متاح وممكن، وما هو مستحيل ومميت.

لذلك، فإن واجبنا الشعبي الآن أن نغضب ونعبر عن تضامننا ونتكاتف بغرض المساعدة. وفي الوقت نفسه، واجب القادرين والمخول لهم حق صناعة السياسات واتخاذ القرارات العمل على إيجاد حلول مستدامة، والتفاوض والضغط من أجل تفعيلها.