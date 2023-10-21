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يمكن تعريف غرب آسيا، بأنه آخر رقعة لآسيا غرباً، ويسمى كذلك بجزيرة العرب، وموقعها الجغرافي من بحر العرب جنوباً إلى البحر الأبيض المتوسط شمالاً، ومن الخليج العربي شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً. وتعد جزيرة العرب مهد الحضارات والدين الإسلامي.

ومرت عبر العصور بتغير مستمر في شخصيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تغير الظروف فيها وحولها، وطبوغرافية الأرض، وما عليها من بشر وموارد، وأنظمة الحكم فيها كانت تارة مفككة، وتارة متحدة أو شبه متحدة.

وتشكل جزيرة العرب عبر العصور ثقلاً استراتيجياً عالمياً، وتحتضن الأمة الإسلامية والعربية، وهي تستطيع رفع مستوى قوتها واقتصادها وازدهارها، وتجلس مع الدول العظمى على طاولة النقاش كثقل عالمي، إلا أن ذلك يتطلب ترتيباً عربياً عربياً جديداً.

فهل هناك ترتيب عربي خليجي؟ نعم هناك حراك فكري مستمر بين المفكرين العرب على ماهية هذا الترتيب الجديد، وتحت التخبط في استراتيجيات القوى العظمى في الشؤون العربية، لم يرَ هذا الترتيب النور، وأصبحت مشاريع هؤلاء المفكرين مطموسة، ومنها بناء الهلال الخصيب، الذي يقوم على التوسع جنوباً.

وكذلك بناء هلال النفط، الذي يقوم على التوسع غرباً، ليتلاحما في هيكل واحد. وهناك مدرسة نهضوية تركز على المجتمع الذي يحتضن مؤشرات عدة، ويتم اختيار أكثرها أهمية، وتصاغ لكل منها استراتيجية تنفيذية. ومن هذا نستقي تركيبة الهيكل الفوقي، وما تحته من هياكل، كنموذج لمشروع جزيرة العرب.

ونذكر هنا الصحوة العربية الإسلامية، والتي كانت أول مشروع عربي إسلامي نهضوي تشكل بعد انهيار الدولة العثمانية، وأيديولوجيتها الرجوع إلى الإسلام لتحقيق الازدهار، إلى أن جاءت ولادة الإخوان المسلمين، الذين امتزجوا في هذا التيار، لكن مشروعهم باء بفشل على فشل.

غرب آسيا أو جزيرة العرب، لها إمكانات وقدرات رهيبة لم ترَ النور.. وهو ما يتطلب من دولها العمل على بناء القوة والازدهار على قاعدة من الحزم والإصرار في سيرورة تمتد لسنوات طويلة، لتصبح جاهزة، وتفرض نفسها كقوة عظمى، أهم عناصر القوة فيها:

1 - البنية التحتية، وهي أهم عناصر القوة، وهي كمدرج المطار، دونه لا تطير الطائرة.

-2ـ العمل المستمر والاستثمار في مؤشرات النهضة التي تعطي زخماً لنهوض الدول، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، وجودة المواصلات والاتصالات، والمنظومة الصحية والتعليمية وغيرها.

4 - اقتصاد قوي ومتميز على المستوى العالمي.

5 - قطاع صناعي قوي، ويشمل الصناعات العسكرية المتقدمة.

6 - قوات مسلحة على أساس احترافي، ولها عتاد متقدم، وجاهزية عالية وقوة ضاربة.

6 - الدبلوماسية المتمثلة بـ: أ - القوة الناعمة. ب - حرب الجيل الخامس، التي لا تتطلب استعمال العنف لإسقاط دولة.

7 - الوئام الاجتماعي، ومفهومه التعايش المشترك لشعب في ظل الشعور بالاطمئنان والاستقرار الأمني، وتقدم البلاد في إطار حضاري، واكتساب الاحترام والهيبة.

9 - الالتفاف الشعبي حول علم الدولة وقادتها.