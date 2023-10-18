معتقداتك قابلة للهدم

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أحياناً يبرمج الإنسان نفسه من خلال بعض المعتقدات التي تسيطر عليه بفعل العادات والتقاليد وربما تأثير الأشخاص والمجتمع من حوله، فتبدأ تأثير تلك الحوارات الداخلية التي لا تكون أغلبيتها إيجابية، بل قد يكون لبعض المعتقدات السلبية تأثير كبير وهادم في حياتنا اليومية، يقول الدكتور وليام جيمس: (هذه آخر كلماتي، لا تخف من الحياة آمن بأن الحياة تستحق أن تعيشها وسوف يساعدك إيمانك على تحقيق الواقع).

لا يتطلب الاعتقاد أن يكون حقيقة، ولكن كل ما يتطلبه هو الاعتقاد بأنه حقيقة والاعتقاد هو الأساس الذي نبني عليه كل أفعالها هو أهم خطوة على طريق النجاح وفي هذا حكمة: (لكي ننجح فلا بدّ أولاً أن نؤمن بأننا نستطيع النجاح).

كما قال الكاتب الأمريكي نابليون هيل: (ما يدركه ويؤمن به الإنسان يمكنه أن يحققه).

أحياناً الاعتقاد الذي تعيش بين جنباته قد يقضي عليك ويدمر حياتك، وفي نفس الوقت هناك بعض الاعتقادات التي قد تكون سبباً في النجاح، مثال توماس أديسون لم يستطع أن يحقق النجاح إلا بعد إجراء الكثير من الاختبارات والتجارب قبل نجاحه في اختراع المصباح الكهربائي ورغم أن الناس ضحكت عليه وتعرض للسخرية ولكن ذلك لم يوقف محاولاته الفاشلة ولم ييأس بل استمر وكل خطوة فاشلة كانت تجعله يتقدم للإمام.

وكذلك والت ديزني الذي ذهب إلى زوجته ومعه رسم كاريكاتيري لفأر صغير قائلاً لها: (نحن سوف نجني ثروة كبيرة من وراء هذا الفأر) وكانت زوجته أول من قال له: (أتمنى أن لا تكون قد قلت مثل هذا الكلام لأي شخص آخر).

ولكن اعتقاد ديزني بالنجاح جعله يستمر في أحلامه مقتنعاً بأنه سوف يبتكر شخصيات يمكن لها أن تحقق النجاح مثل ميكي ماوس ومدينة ديزني وغيرها من الأحلام التي استطاع من خلالها أن يجذب خيال الأطفال والكبار أيضاً قال الكاتب روبرت ديلتز: (يمثل الاعتقاد أكبر طارد للسلوك وعندما يكون الاعتقاد قريباً ستكون تصرفاتنا متماشية مع هذا الاعتقاد).

فالاعتقاد له قوة كبيرة فإذا استطعت أن تغير اعتقادات أي شخص فإنك من الممكن أن تجعل هذا الشخص يفعل أي شيء، لذلك الاعتقاد السلبي عن الذات قد يؤثر بشكل كبير مثل أنا لا أستحق النجاح، لا أستطيع القيادة في الطريق السريع، أنا فاشل وغيرها من الأمثلة السيئة التي قد تسبب السلبيات للأشخاص وقد تغرقهم في بحر الاستسلام والإحباط.

لذلك يمكنك أن تغير نظام الاعتقاد بأكمله وبكل أشكاله مع بعضه البعض وإذا قمت بتغيير أي اعتقاد يمكنك تغيير باقي الاعتقادات وتصبح أكثر سعادة وأحسن صحة يقول الدكتور جيمس ماكونيل في كتابه (فهم السلوك الإنساني): (الاعتقادات التي تقبلناها تتداخل باستمرار مع تجاربنا وتكون النتيجة إما الصحة أو المرض).

إن الاعتقاد السلبي سوف يحد من قدراتك، والاعتقاد الإيجابي يمكنه أن يزيد من قوتك ويساعدك أن تعيش أحلامك، لذلك ردد دائماً أنك قادر على التغيير وواثق من نفسك وقدرتك على النجاح، كما قال الدكتور روبرت شولر في كتابه القوة الإيجابية: (يمكنك أن تعمل فقط ما تعتقد أنك تستطيع عمله.. يمكنك أن تكون فقط من تعتقد أنك تكونه، يمكنك أن تحصل فقط على ما تعتقد أنك قادر على الحصول عليه ويتوقف كل ذلك على ما تعتقده) وتذكر كل يوم بأن لديك حياة واحدة حاول أن تجعلها رائعة.