الأشياء القيّمة في حياتنا

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يشتكي الكثيرون من حولنا من غياب التشجيع والحب والابتسامة والتقدير، العديد منا أصبح يعيش من أجل نفسه وذاته وحياته.

وبدأت بعض المصطلحات الغريبة التي تغزو مجتمعاتنا العربية بسبب تطور الحياة المعاصرة منها «أنا مكتفٍ بذاتي»، «مستقل بحياتي» وغيرها من المفاهيم التي تدعو إلى الاستقلال والبعد عن الحياة الاجتماعية، والحياة الأسرية وصلة الرحم والقربى، إنني لست ضد الاستقلالية أو إثبات الذات والبحث عن النجاح، بل يمكننا أن نتعلم من الحياة الكثير من الدروس المهمة.

فقد يتعرض البعض للضرر من أهله وأقربائه وربما من أصدقائه ولكنها ليست قاعدة عامة ولا يمكن أن نعممها على الجميع، تأكد أننا بحاجة إلى الآخرين في حياتنا اليومية في جميع المستويات، إننا بحاجة إلى التشجيع والحب والاهتمام والمكافأة والإحساس بقدراتنا، بل لا يمكنك النجاح وحدك، النجاح يأتي وسط العائلة والأسرة والأصدقاء وأفراد العمل والمجتمع، إن هذا التنكر الذي نجده من البعض قد يسبب لنا الألم والحزن.

وهذه الأمور قد نجدها كثيراً في مجتمعاتنا منها غياب الاهتمام والابتسامة ومرادفاتها أصبح يشكل أزمة كبيرة على كل مناحي الحياة، إننا بحاجة إلى نشر الحميمية بين أفراد مجتمعنا، بل نحتاج إلى الاحتضان والحب واللطف والتعاضد مع بعضنا البعض في جميع مناحي الحياة، الاكتفاء الذاتي لن يمنحك العاطفة ولا الهدوء النفسي، بل أحياناً الوحدة قد تصعب من شعورك بقسوة الحياة.

وقد تقودك إلى دوامة القلق والخوف، يقول الممثل الأمريكي جيم كاري: «التأثير الذي تتركه في حياة الآخرين هو أكثر الأشياء قيمة في الحياة»، لذلك تذكر أن الإنجازات التي تحققها طوال سنوات حياتك لن تشعر بجمالها ولا عظمتها إلا من خلال قربك من الآخرين وتعاضدك معهم، لنعمل على غرس مفاهيم التعاون والمحبة في دواخلنا، ونبتعد عن إيذاء الآخرين.

فهناك قلوب نقية مبهجة وفية تحتاج إلى الدعم والود والكثير من الابتسامات، نعم لنتذكر أن الجميع بحاجة إلى دعمنا وأتذكر كلمة للمؤلف الفيلسوف دالاي لاما يقول فيها: «هدفنا الرئيسي في هذه الحياة هو مساعدة الآخرين.. فإن كنت غير قادر على مساعدتهم فعلى الأقل لا تجرحهم».