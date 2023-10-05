4 نصائح لقيادة الموظفين خلال مرحلة التغيير

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تُعد القيادة الفعالة أمراً بالغ الأهمية أثناء التغيير التنظيمي للحفاظ على الثقة والمشاركة. تكشف الأبحاث أن 43 % فقط من العاملين يؤيدون التغيير، ما يؤكد الحاجة إلى قيادة استباقية. لتوجيه فريقك خلال التغيير، امنح الأولوية للانفتاح والصدق وإشراك الموظفين والاحتفال بالنتائج الإيجابية لتعزيز ثقافة الثقة والتفاؤل.

إذا كنت جزءاً من شركة قائمة منذ فترة، فسوف تخضع حتماً لتغييرات تنظيمية وتشغيلية. يمكن أن تكون عملية التحول صحية تماماً وضرورية لاستمرارية الشركة. ومع ذلك، يمكن أن يسبب التغيير العديد من المشكلات إذا لم تكن مستعداً لتوجيه فريقك.

ما هو حجم الضرر الذي يمكن أن يحدث لطريقة العمل الداخلية لشركتك عندما لا تتم إدارة التغيير بشكل جيد - أو لا تتم إدارته على الإطلاق؟ إلى حد ما، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين صاحب العمل والموظف. وبحسب نتائج استبيان حديث أجرته مؤسسة «جارتنر»، قال 43 % فقط من الموظفين إنهم يدعمون التغيير في أعمالهم، واتفق 36 % فقط من المشاركين على أن لديهم ثقة عالية في شركاتهم بشكل عام. ومع أرقام استطلاع «غالوب» التي تشير إلى مشاركة الموظفين بنسبة 32 %، تشير إلى ضرورة اتخاذ موقف استباقي تجاه إدارة التغيير.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب جداً معرفة ما يجب فعله «وما لا يجب فعله» تحديداً فيما يتعلق بمساعدة أعضاء فريقك على الشعور بالتحسن عندما تكون التغييرات مقبلة، إذا لم تكن متأكداً من كيفية التأكد من أنك تقود موظفيك نحو التغيير بشكل إيجابي وشفاف، ففكر في تجربة أربع توصيات.

1 - تحدث عن التغيير بشكل علني:

قد تصعب معرفة متى الإعلان عن تغيير وشيك، ولكن هناك شيئاً واحداً مؤكداً: أنك لا ترغب في إحداث تغييرات كبيرة على موظفيك. لن تقدر الشعور وكأنك قد تم حجب معلومات مهمة عنك يجعلك تشعر بعدم الاحترام. ومن المثير للاهتمام، أن عدم الاحترام كان أحد الأسباب الثلاثة الرئيسية التي دفعت الموظفين إلى إخبار مركز بيو للأبحاث بأنهم سيتركون وظائفهم في عام 2021.

2 - كن صريحاً واتسم بالشفافية:

لنفترض أن شركتك تخطط لوضع استراتيجية تعاقب وظيفي لمنح أصحاب الأداء العالي مزيداً من التنقل التصاعدي. على الرغم من أن هذا تغيير ذكي، إلا أنه قد يترك لدى بعض الأشخاص أسئلة مثل «كيف سيؤثر هذا على موقفي؟» و«هل يتم النظر في حصولي على فرصة للترقية؟»

3 - اجعل موظفيك يشاركون في عملية التغيير:

يتمثل أحد مخاوفك الرئيسية بشأن التغيير في أنه سيجعل الشركة بغير حاجة إلى مهاراتك، على سبيل المثال، قد ترغب شركتك في جلب المزيد من الأتمتة. على الرغم من أن التشغيل الآلي يمكن أن يحسن كفاءة الجميع، إلا أن بعض الموظفين قد يشعرون أن البرامج الآلية ستقلل من قدرتهم.

4 - احتفال بنجاحك والموظفين في إحداث التغيير:

كقائد، ستواجه أيضاً آثار التغيير. اسمح لمرؤوسيك برؤية ذلك. كن منفتحاً بشأن مشاعرك وتجاربك. لكن لا تفكر في التحديات، يجب أن ترى بعض الإيجابيات من التغييرات.