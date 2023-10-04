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لكل أمة تاريخها وأرشيفها الذي تسعى للحفاظ عليه باعتباره كنزاً قيماً لا يقدر بثمن، ونحن نقدر الدور الذي يقوم به الأرشيف والمكتبة الوطنية في السعي المستمر للحفاظ على إرث الأجداد ما يسهم في تحقيق الأهداف في ذاكرة الوطن والاستدامة في المعرفة بما يتناسب مع تطور التكنولوجيا ومواكبتها مع التغيرات في الأنظمة الحديثة، وفي إطار اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بنقل الخبرات وتلاقي العقول وصنع مستقبل الأرشيف سوف تستضيف الامارات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي 2023 تحت شعار "إثراء مجتمعات المعرفة" ويركز على عدد من القضايا في مجال الأرشيف مثل السلام والتسامح باعتبار أن دولة الامارات رمزا للتسامح والتعايش والتركيز على الحلول الإلكترونية كونها مستقبل الحفاظ على السجلات الورقية وتحويلها إلى رقمية متاحة للجميع في ظل التقنيات المتطورة والتركيز على إتاحة التاريخ الوثائقي والذاكرة الارشيفية المحفوظة والمعرفة المستدامة وغيرها.

المحاور التي أطلقها مؤتمر كونجرس الأرشيف يسعى من خلالها لمشاركة المجتمع الأرشيفي في جميع أنحاء العالم بنشر التوعية البحثية والمحافظة على السجلات الأرشيفية في ظل الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية وتوثيق الذاكرة التاريخية والاجتماعية والإنسانية وصون مكتسبات الإرث الثقافي وهي فرصة لتبادل المعرفة والثقافة الأرشيفية والخبرات في هذا المجال، كما ركز مؤتمر الكونجرس على مشاركة فئة الشباب للاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في سبيل تطوير قطاع الأرشيف والتحديات التي تواجهه والتحول الرقمي وعلاقته بالاستدامة،عيرت مشاركتهم في هاكاثون كونجرس المجلس الدولي للأرشيف.

إن هذا المؤتمر فرصة لمشاركة الأفكار المبتكرة في مجال الأرشفة والتوثيق، حتماً مثل هذه الرؤى المطروحة سوف تسهم في رفد العقول وتقديم فرص لتبادل المعرفة الأرشيفية لجميع المهتمين حول العالم إيمانا بحكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لحفظ التاريخ وتراث الأمة وليكون ذاكرة الوطن حيث قال: «من ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل».