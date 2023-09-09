عندما نقتل أفكارنا الجميلة

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في بعض الأوقات نرتكب أخطاء بحق أفكارنا، صحيح أننا نواجه الكثير من الصعوبات والقيود التي قد تقتل أفكارنا ولكننا نسهم كثيراً في وأد أفكارنا قبل ولادتها، فجميع الأفكار الجديدة تولد ناقصة وتحتاج إلى وقت وجهد وتمحيص ومتابعة حتى يمكن طرحها كاملة ومتقنة منذ البداية، لذلك تجد البعض يحاول التقليل من فكرته، وعدم الثقة بها ولا يملك الشجاعة لطرحها بل ربما عدم الاقتناع بالفكرة نفسها، فيقتلها قبل أن تخرج للنور، والبعض يخاف من كلام الناس وشكوكهم وحديثهم وغيرها من مظاهر التشكيك والتقليل من حجم إبداعنا، لهذا لماذا لا تحاول كسر هذه القيود وتجاوز موضوع النقد والخوف، والسعي نحو المواجهة وكسر المألوف، فالإبداع يعني الخروج عن المسار المعتاد والتفكير بطريقة مختلفة، أو البعض يحاول التقليد أو التماشي مع الآخرين على حساب مقدراته وأفكاره ووجهات نظره، هو في الحقيقة يلغي تماماً شخصيته ويلغي معنى أن يملك عقلاً مستقلاً وتفكيراً.



لا أريد لأحد أن يفهم بأنها دعوة للتصادم مع الناس والاختلاف معهم، بل هي دعوة لمعرفة أفكارك والتعبير عنها وأيضاً لفتح ذهنك للتعلم والاستفادة من مختلف التعاملات.. لذلك فإن الأفكار الجريئة والإنجازات العظيمة طريقها طويل وتتطلب منك الاطلاع والمعرفة والتمسك بأفكارك، نيوتن واينشتاين واديسون وبيل جيتس وغيرهم استطاعوا أن يغيروا الكثير من الأفكار القديمة في العالم وأنتجوا إبداعات ومخترعات طورت التقنية وسهلت الحياة، لذلك يمكنك أن تتبنى أفكارك وتعمل عليها بكل اجتهاد وجد وتخطيط وإتقان دون أن تسمح للآخرين أن يؤثروا عليك، بل استفد من أصحاب العقول والآراء المتخصصة من حولك.



الكاتب بول بوينتون، وهو خبير توظيف ومؤلف كتاب ست طرق للحصول على عمل، عندما سئل عن أكبر خطأ يرتكبه الباحثون عن وظيفة، قال: «إن أكبر خطأ يرتكبه طلاب العمل هو أنهم لا ينطلقون على سجاياهم، فبدلاً من أن يتحدثوا بصراحة عن أفكارهم وآرائهم، يحاولون أن يعطوك أجوبة يعتقدون أنك تريدها، لكن ذلك لا يفيد، لأن ما من أحد يريد عملة مزيفة».



إنها دعوة حتى نكون على سجيتنا ونعبر عن أفكارنا بعفوية ونحاول أن نطور منها، حتى نستفيد ويستفيد منها الآخرون.



المذيعة أوبرا وينفري تختصر تجربتها في عباراتها «اتبع فطرتك فهي دائماً ما تقودك إلى الحقائق التي تظهر نفسها». وحاول دائماً أن تنجز ما تعتقد بأنه من المستحيل إنجازه، وعندما تفشل حاول من جديد، فالأشخاص الذين لم يختبروا الفشل لم يحاولوا أن ينجزوا شيئاً في حياتهم، وأعظم التحولات تأتي من أصغر التغيرات، تغيير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك.