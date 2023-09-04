قوة أمريكا تلقت ضربة كبرى

المصدر: ترجمة بتصرف: سيد صالح

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على مدى ما يزيد عن عقد، تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية تجمع دول «بريكس»، الذي تأسس على أيدي خمس دول، هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، واستمد اسمه من الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.

وترتب على هذا التجاهل نُدرة ظهور اسم «بريكس» على رادار واشنطن الإعلامي. وعندما كان يظهر، كان سياق ظهوره يأتي في خطاب يقلل من قيمة التجمع. وكان تصريح جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أخيراً عن «بريكس»، بمثابة استمرارية لهذا الخطاب المتعالي، إذ أعرب سوليفان عن رأيه أن «بريكس» أقل من أن يُشكل خصماً جيوسياسياً لأمريكا.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، كان المحللون السياسيون الأوروبيون أكثر جدية وإدراكاً للأمور من نُظرائهم الأمريكيين في تعليقاتهم على «بريكس»، إذ رآه أغلبيتهم بمثابة إشارة لسعي الصين إلى الهيمنة على جنوب العالم. بل أن بعض هؤلاء المحللين ذهب بعيداً في إدراكه لخطورة «بريكس»، فطالب بحله.

تبدو هذه اللامبالاة الأمريكية في النظر إلى «بريكس»، والتي تنطوي على قدرٍ كبير من الرضا عن النفس، مجافية إلى حد بعيد لواقع الأمر، بعد قمة «بريكس» التي انعقدت في الأسبوع الماضي في جوهانسبرغ، والتي شهدت توجيه الدعوة الرسمية إلى ست دول جديدة كي تنضم إلى التجمع، بغرض التوسع في عضويته. ربما يتعين استبدال هذه اللامبالاة، ببعض الدهشة، إن لم يكن القلق.

وعلى الرغم من أن «بريكس» لن يقود العالم مُطلقاً أو حتى سيحل محل النظام العالمي الراهن الذي تقوده الولايات المتحدة، إلا أن إغفال أهميته سيكون خطأ جسيماً. أي ناد من الدول لديه قائمة انتظار للعضوية تضم هذا العدد الكبير من الدول «حوالي 20 دولة حالياً»، فلا بد أن لديه أشياء هامة ليقولها، وأشياء أكثر أهمية ليفعلها. وعلاوة على ذلك، فإن توسع «بريكس» يعد إشارةً لا يجوز الخطأ في فهمها، مفادها أن ثمّة عدداً متزايداً من الدول غير الراضية عن النظام العالمي الراهن، والتي لديها طموح لتحسين مكانتها العالمية والاضطلاع بدور أكبر فيما يجري من أحداث على الساحة.

وفي المقابل، يعني كل ذلك لأمريكا، التي بدأت قبضتها المُهيمنة على هذه الساحة تُعاني وهنا متزايداً على نحو لافت، تحدياً كبيراً لدورها القيادي في العالم، إلا إنه لا يخلو في الوقت ذاته من فرصة سانحة أمامها لإعادة ترتيب أوراقها كي تُعزز قيادتها للعالم بعد تلافي الأخطاء التي أدت إلى الوهن.

وتتمثل الخطوة الأولى في إعادة صياغة توصيف المكانة الأمريكية في النظام العالمي الراهن من الهيمنة إلى القيادة. ويجدر الإشارة في هذا السياق إلى حقيقة مهمة مفادها أنه ليست كافة الدول الأعضاء في «بريكس»، سواء الخمسة المؤسسة للتجمع، أو الستة الجدُدُ الذين سينضمون إليه رسمياً مطلع العام الجاري، في حالة عداء لأمريكا، بل على العكس، فإن بعضهم يُعدون حلفاء استراتيجيون لها.

وربما تعتبر الهند، الصديق الأشد وثاقة لأمريكا ضمن التجمع. ولا ترغب أية دولة من هذه الدول في بديل لأمريكا، بقدر ما ترغب بتوصيف بديل لدورها. وبتعبير آخر، ترغب هذه الدولة بالعيش في عالم تقوده أمريكا، ولا تهيمن عليه.

لا تسعى دول «بريكس»، أو على الأقل غالبيتها، من وراء عضويتها في هذا التجمع، إلى مجابهة الغرب، وإنما تسعى إلى الدفاع عن مصالحها وتحسين أوضاعها على خارطة العالم. وإذا أدركت واشنطن ذلك، ونجحت في التعاطي مع هذا التوجه من جانب دول «بريكس»، وفي تغيير سياساتها بما يتواءم معه، ستستطيع تحويل «بريكس» من خطر إلى فرصة لتعزيز قيادتها للعالم، ولكن بصيغة جديدة أفضل لها، ولدول «بريكس»، وللعالم أجمع.

*مدير «البرنامج العالمي للجنوب»، لدى «معهد كوينسي» الأميركي للأبحاث السياسية، بالعاصمة واشنطن.

جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية.