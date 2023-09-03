ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتابه الثاني للأطفال بعنوان «من الصحراء إلى الفضاء» والجميل أن هذا الكتاب، الذي يقدمه سموه لملايين الأطفال داخل دولة الإمارات وخارجها، يحتوي على ذكرياته حول أهم المواقف التي شكّلت منعطفات مهمة في تاريخ ومسيرة دولة الإمارات، وقد بدأ سموه كتابه بمستهل عبارة هي؛ «الأحلام العظيمة لها بداية، ولكنّكَ لا ترى نهايتها، لأنّها أبقى منك إذا أخلصتَ لها.. وتُعمّر أطوَل منكَ إذا أعطيتها كُلَّك».. يحث فيها سموه على عدم التخلي عن الأحلام والسعي لها باجتهاد حتى وإن كانت بعيدة وصعبة المنال يمكنك بالجد والمثابرة تحقيقها.



لقد كشف سموه عن إطلاق كتابه على متن محطة الفضاء الدولي، حيث قام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بقراءة مقطع من العمل الذي يوثّق من خلاله خمس قصص لمحطات مهمة في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومظاهر النهضة الشاملة التي مضت فيها دولة الإمارات نحو العالمية منذ تأسيسها في 1971، كما يسرد الكتاب إنجازات عظيمة قدمتها دولة الإمارات إلى العالم منذ قيام الاتحاد حتى انضمامها إلى نادي الفضاء بإطلاق «مسبار الأمل»، وضعت الإمارات في مصاف دول العالم الكبرى في مجال استكشاف الفضاء.



وقد تم إطلاق الكتاب مع اختتام رائد الفضاء سلطان النيادي لمهمته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، والتي استمرت ستة أشهر متواصلة استطاع خلالها أن يشاركنا العديد من التجارب والمشاهدات والبحوث العلمية المهمة في سابقة ليس لها مثيل؛ لأن يستخدم رائد الفضاء التكنولوجيا في التواصل بشكل كبير ومباشر مع أهل الأرض، وقد كان في تواصل مستمر ومفيد مع جميع شرائح المجتمع للرد عن أسئلتهم وشغفهم بالبحث في مجال الفضاء لتسطر رحلته إضافة مهمة في تاريخ دولة الإمارات إيماناً بأن تحويل الأحلام إلى حقيقة ملموسة وواقع بفضل دعم القيادة الرشيدة التي وضعت الإمارات على خارطة العالم وغزو الفضاء بسواعد أبناء الإمارات، واستطاعوا أن يثبتوا جدارتهم ويقدموا كل يوم إنجازاً نفتخر به كشريك مؤثر في صنع مستقبل العالم.. فأهلاً بسلطان النيادي في بيته الكبير الإمارات، والحمدلله على سلامة الوصول.