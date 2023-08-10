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يتأهب المجتمع، ويستعد للحدث المهم، الذي ينتظره مجتمع الإمارات مرة كل 4 أعوام، والذي تسخر فيه كل الجهود لإنجاحه، نتحدث عن البرنامج، الذي أقره المغفور له، بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في العام 2006، حيث تعد الدورة المقبلة لانتخابات الوطني المقرر إجراؤها، خلال شهر أكتوبر المقبل هي الخامسة.

لطالما حظيت ابنة الإمارات باهتمام القيادة الرشيدة، التي مكنتها لتتولى المناصب القيادية في مختلف المؤسسات، وتعتبر تجربة المرأة الإماراتية في المجلس الوطني تجربة رائدة، وفي هذا العام حظيت بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023، بنسبة تصل إلى 51%، مقابل 49% للذكور.

وتعتبر هذه الانتخابات جزءاً من الجهود المستمرة، لتعزيز المشاركة السياسية والمدنية في الدولة، وتهدف إلى تمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرار، وتعزيز الشفافية، والحوكمة الرشيدة في الدولة، ولأن لكل فرد كياناً، فالأمر يقع على عاتق كل مواطن، ولأن صوتك مهم فلذلك ندعوك للمشاركة في الانتخابات، التي تنطلق في أكتوبر المقبل، وتحديداً في يوم الـ 4 منه بالتصويت المبكر، وصولاً ليوم الانتخاب الرئيس في الـ 7 من أكتوبر.

لا يتطلب الأمر سوى بضع خطوات صغيرة، وساعات من يومك، للذهاب إلى مراكز الانتخابات المحددة في كل إمارة، ولكن هذه الخطوة الصغيرة قد تشكل فارقاً كبيراً في المجتمع، لأنه باختيارك المرشح الصحيح تكون قد قدمت خدمة للمجتمع والبلاد.

الرسالة التي أود إيصالها هي بأن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، آمن بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، وتحقيقاً لهذا الحلم فإن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.