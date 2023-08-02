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دبي وكما عودتنا دائماً مختلفة في كل شيء، وهذا العام جاءت مفاجآت صيف دبي حاملة بيدها الكثير من المتعة، والعروض المدهشة، التي لطالما انتظرناها ونحن صغار،والآن ننتظرها حتى بعد أن أصبحنا آباء وأمهات، ليتعرف أبناؤنا عن طفولتنا البسيطة، ويكتشفوا أن الحياة ليست مجرد إلكترونيات وشاشات وبرامج، بل إن المتعة الحقيقة هي حين تعيش تفاصيل الحدث، وليس أي حدث، بل تلك الأحداث التي تبهرك، وتجعلك تعيش وكأنك جزء من هذا الأمر الساحر، والأهم من ذلك أنه يمكنك أن تجد كل ما ترغب فيه في قلب الحدث دبي، حيث عروض مفاجآت صيف دبي في نسختها الـ 26، والتي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، تقام فيها مجموعة من الفعاليات، والعروض المذهلة في كل مناطق الإمارة، وفي مختلف المراكز التجارية،ويتم تقديم فيه العديد من معارض الفنون والموسيقى الحية والعروض النارية الرائعة.

ويشهد الموسم في كل عام خصومات وعروضاً على مختلف المنتجات في الأسواق والمراكز التجارية، بما فيها المراكز التجارية الضخمة كـ«دبي مول ومول الإمارات»، وغيرهما.

من جانب آخر تشهد الإمارة فعاليات احتفالية مثل حفلات الأغاني، فضلاً عروض الفنادق والمطاعم والمقاهي، وغير ذلك الكثير.

يمكن لعشاق المغامرات اختبار روعة الصيف، من خلال القفز المظلي وقطار الموت والغوص والتزلج وغيرها، ولا يمككنا أن ننسى العالم المحبب على قلوبنا، منذ أن كنا صغاراً «عالم مدهش»، حيث يتزين بمدهش ودانة، اللذين يضيفان الكثير لهذا العالم المبهج، والمفرح للصغير قبل الكبير .

أليست هذه العطلة المثالية التي نحلم بها ؟!