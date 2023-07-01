المعنى الآخر للشجاعة

ت + ت - الحجم الطبيعي

البعض يعتبر الشجاعة فقط محصورة في المواقف التي تطلب منه الحديث والمواجهة، سواء في العمل والمنزل، وغيرها من المواقف التي تطلب منك الإقدام والحديث، وربما المواجهة، ولكنني أتحدث عن الشجاعة في الحياة، أن تكون لديك قضية تؤمن بها، وتقاتل من أجلها، شجاعة أن تواجه الخوف والمجهول والفشل، الشجاعة أن تضع أفكارك في حيز الفعل، ثم التخطيط الاستراتيجي، ماذا لو طلب منك أن تخطط لحياتك كما تخطط للسفر، كلها أمور تتطلب منك الشجاعة، فأنت لا تستطيع السفر دون أموال، ولا تستطيع أن تبدأ أفكارك وحياتك دون أهداف، الحياة تطلب منك الصبر والمواجهة، قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)، إذاً، الشجاعة تتطلب منك التخطيط والتقييم والتعلم والتنفيذ والالتزام والإصرار والانضباط.



المخترع توماس اديسون فشل أكثر من 999 مرة، حتى اخترع المصباح الكهربائي، الكولونيل ساندرز صاحب مطاعم كنتاكي، حاول كثيراً بيع وصفة الدجاج الخاصة به لأصحاب المطاعم، ومع أنه لم ينجح، ولاقى سخرية من البعض، إلا أنه بقي مصمماً على بيعها، لقد عرض وصفته على 1007 مطاعم، حتى استطاع افتتاح مطاعم كنتاكي، كما أن ديزني رُفضت 302 مرة، قبل أن تحصل أخيراً على تمويل لها من أي بنك، حتى استطاع أن يؤسس والت ديزني عالم ديزني للألعاب الكرتونية، الذي يفد إليه الآلاف من الأطفال والأشخاص بشكل سنوي، وغيرهم من المشاهير والناجحين، الذين واجهوا الحياة بشجاعة، للرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي، كلمة شهيرة، حيث قال فيها «دون أن نقلل من شأن الشجاعة، التي تؤدي إلى الموت، يجب ألا ننسى أعمال الشجاعة التي يمارسها الناس في حياتهم العادية، شجاعة الحياة غالباً ما تكون أقل إثارة من شجاعة اللحظة الأخيرة، فهي ليست أقل بهاء، إنها مزيج من النصر والمأساة، فالإنسان يفعل ما يجب عليه، رغم الأخطار والعقبات والعواقب والضغوط، إن هذا هو أساس كل الفضائل البشرية».



الحياة تحتاج منا مواجهة عقباتها، بأن نواصل تعليمنا وعملنا، أن نخدم أنفسنا ومجتمعاتنا، ولنكن من رواد الشجاعة التي تخدم الآخرين، وندفع بهم نحو حياة أسعد وأجمل. وما فائدة الحياة، إذا لم يكُن لدينا الشجاعة لتجربة كُل شيء؟