القروض الصيفية

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مع اقتراب الصيف وارتفاع درجة الحرارة ترتفع أمور وتصبح لها أولوية في جوانب متعددة من يومنا، فالبعض يضع على عاتقه ديوناً كثيرة رغبة منه في قضاء الصيف خارج الدولة، وهذا أمر طبيعي، ولكن البعض يثقلون ميزانيتهم بالكثير من المصاريف، فيضطرون إلى الاستدانة وأخذ قروض من أجل السفر إلى الخارج وقضاء الوقت في لندن أو سويسرا وغيرها ولكن يعودون ليجدوا الديون في انتظارهم.



البعض يستنزف جيبه ويضطر إلى الاستدانة، فيأخذ سلفة من الأصدقاء لشراء الماركات والتذاكر وقضاء وقت الإجازة في الدول الأوروبية ويسدد البعض منها عن طريق بطاقة الائتمان، ليس هذا وحسب إنما أصبحت حياته بأكملها عبارة عن أقساط وديون، سيارته، منزله، تعليم أبنائه، سفره وقضاء العطلات والنتيجة فوضى مالية قد تسبب في نهاية المطاف انهيار الأسرة وتزايد المشكلات والدخول في قضايا ومحاكم وسجن، ربما نحتاج للتخطيط والتنظيم في أمورنا وتنظيم تطلعاتنا ورغباتنا قد تمنع وقوعنا في شباك الديون واستجداء الآخرين.



البعض يدخل في دوامة الاقتراض الشخصي، واستخدام البطاقات الائتمانية، لقد أصبحت العملية سهلة ويمكن سحب المبالغ المالية التي تحتاجها، ولكن قد تتفاجأ بعد فترة بأن الديون قد تراكمت عليك، وأصبحت هناك فوائد قد تتزايد في كل مرة تتأخر عن دفع القسط، وقد تتراكم عليك الديون والأقساط، وكلها كما أسلفت سابقاً، إما لشراء منزل أو سيارة أو حتى تذاكر سفر ورحلات ترفيهية، لقد صار شراء الكماليات يحتل جزءاً كبيراً من حياتنا ومصاريفنا الاستهلاكية وإذا أمعنا في أوجه الصرف وجدنا أن بإمكاننا الاستغناء عن بعض الأمور التي لا حاجة لنا بها، ولكن الحقيقة أننا نضعف أمام سيل التنزيلات والإغراءات ولا ننسى لذة التسوق وشراء الماركات ولكن في المقابل نثقل كواهلنا بالمصاريف والديون التي لا معنى لها.



لا أفهم كيف يمكننا التخطيط للذهاب في رحلة ترفيهية غرضها تغيير الجو واستعادة نشاطنا وحماسنا للعودة إلى أعمالنا، ولكن نعود بالتزامات مالية كثيرة نحاول أن نسدد تكاليفها لاحقاً، إننا بحاجة لتوعية المجتمع وتعريفهم بأهمية الادخار وما يترتب على القروض والتأخير في موضوع السداد والعجز في ميزانية الأسر وما تسببه القروض من مشكلات أسرية ونفسية ومعنوية.



البعض بحاجة لعيادات للعلاج النفسي والتخلص من مرض «متلازمة القروض» و«متلازمة المظاهر»، والنصيحة الذهبية: لا تضعف أمام سيل الإعلانات ولا تستسلم للاستهلاك، ولا تحمّل نفسك همّ القروض، ولا تجعل قروض الصيف ترهقك وتكبل نفسك بقيد الديون.