دبي تحصد ثمار رؤيتها الثقافية

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إنجاز جديد حققته دبي أخيراً بتصدرها المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية، نجحت عبره باستقطاب 451 مشروعاً في سنة 2022، بزيادة 107.7 % مقارنة بسنة 2021، وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز» -« إف دي آي ماركتس»، متفوقة بذلك على مدن عالمية كبرى مثل لندن وبرلين وباريس، لتواصل الإمارة مسيرتها في تحقيق أرقامٍ قياسية لافتة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، مكنتها من تصدر مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، معلنةً قدوم موسم الحصاد الذي أتى يانعاً، بعد سنوات من العمل الدؤوب على تفعيل رؤية دبي الثقافية التي وحدت جهود العمل الثقافي، وأسهمت في إبراز هوية دبي الإبداعية، وجعلت منها منارة لأهل الفكر والفن وأصحاب المواهب في شتى المجالات، إذ بدأت الرؤية الطموح تؤتي ثمارها على أرض الواقع.

دبي التي فتحت أبوابها واسعةً أمام أصحاب المواهب ورواد الأعمال والمستثمرين، أصبحت اليوم المدينة الحلم التي تداعب خيالاتهم بعدما رأوا فيها مكاناً جاذباً للعيش والعمل والترفيه، ومعرضاً فنياً عالمياً مفتوحاً ومتاحاً للجميع، ووجهة مرموقة لممارسة العمل الثقافي والإبداعي على اختلاف أشكاله، بفضل ما توفره لهم من تسهيلات وبنية تحتية وبيئة أعمال مشجعة، ومجمعات إبداعية، وإقامة ثقافية طويلة المدى، ومساحات عمل مشتركة ومراكز متنوعة تحفز على الابتكار، وقاعدة قوية للنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية، وجميعها عوامل أسهمت في استقطاب تدفقات رؤوس أموال مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع، إذ وصلت قيمتها في العام الماضي إلى 7.357 مليارات درهم، ما أسهم في خلق 12368 وظيفة جديدة.

لقد أدركت دبي منذ سنوات طويلة أهمية تأثير الثقافة وصناعاتها ودورها في تعزيز قوة منظومتها الاقتصادية المستقبلية المتنوعة والقائمة على المعرفة والابتكار، وقد نجحت في تغذية شغف المبدعين الذين اختاروها موطناً لإطلاق مشروعاتهم واستثماراتهم المتنوعة في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة من الفنون البصرية والسينما والتصميم والأزياء، وصناعة النشر والتأليف والفنون الأدائية والموسيقية، وغيرها.

رحلة دبي ملهمة، وما حققته من إنجازات تؤكد ريادتها الدولية، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، فهي أرض الفرص الاستثمارية كما وصفها موقع ساوث ويست جورنال الأمريكي، وهو وصف يليق بالمدينة التي دخلت سباق التميز وتفوقت فيه، وتربعت على عرش المؤشرات العالمية.

* المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي