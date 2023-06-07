نحو إدارة مثالية

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عندما تلتحق بوظيفة جديدة فهناك شيء يسمى الطموح والتطلعات والآمال والرغبة بالحصول على النجاح والترقيات في مجال العمل، كل تلك الدوافع تحولك لطاقة كبيرة وتجعل لديك دافعاً قوياً للإنتاجية، بل تتكون لديك خطط وأهداف ورغبة للوصول لتحقيقها، والمفترض أن الذي يحدث بشكل بديهي أن يقوم مدير الإدارة بتشجيع تلك الحماسة والإفساح للموظفين بالابتكار والإبداع وكلها عوامل لها تأثيرها على العمل وإنتاجيته ولكن ما يحدث أن بعض المدراء للأسف الشديد يمارسون الإجحاف بقدرات الفرق فيحاولون النيل منهم وعدم منحهم الثناء أو الشكر، بل قد يثبطون من نشاطهم وحيويتهم وحماسهم، هؤلاء فئة غير واثقة من نفسها، هدفها فقط أن تحصل على كل شيء، دون أن تقدم لموظفيها أي مكافاة.

للأسف هذه الظواهر موجودة في بعض الوظائف، وتحتاج لنظام صارم يقوم على حماية الموظف وينظر في نقاط واضحة، مثل الانضباط والمهارة ويقيس المنجزات ويعرف كيف يقيس تقييم الموظف وترقيته وما قدمه من مبتكرات ومبادرات، بهذه الآلية نحمي موظفينا ونحمي مواردنا البشرية المستقبلية من التعسف والظلم.

وفي هذا السياق سطر «كرس مالبرج» كلاماً جميلاً حول الموضوع نقتبس منه ما يلي: «لقد واجه معظمنا العذاب من جراء التجارب المريرة التي تلقيناها على أيدي مديرين يعصفون بمستقبلنا الوظيفي ثم يلوذون بالفرار، مثل الأشخاص الذين يدمرون كل شيء أمامهم ثم يهربون».