مفتاح الحياة.. الشجاعة

المصدر: فاطمة المزروعي

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لا يمكن تحقيق الانتصار إلا بالشجاعة والمثابرة، ومواجهة جميع العقبات والصعوبات حتى تحقق أهدافك، فالمثابرة هي الوجه الآخر للشجاعة.

الخوف شعور بديهي، ونشعر به في مسيرة حياتنا، ولكن إذا استمر معنا سوف يدمر نجاحاتنا وقوتنا، سوف يحطمنا ويمنعنا من السعي نحو النجاح والإنجاز. الكثير يضعون العقبات والتبريرات في طريقهم بأيديهم.. الكاتب فرانكلين روزفلت يقول: «الشيء الوحيد الذي يجب أن نخشاه هو الخوف نفسه»، بمعنى أن شعور الخوف الذي نشعر به هو ليس حقيقة، بل نحن ما نسبب لأنفسنا هذا الإحساس، ويولّد القلق، والتوتر، والتعاسة أحياناً ربما بسبب مأزق أو مشكلة ما نعجز عن حلها.

الكاتب الأمريكي مارك توين يقول: «الشجاعة هي مقاومة الخوف والسيطرة على الخوف وليس عدم الخوف»، ويمكنك أن تتعلم عادة الشجاعة كأي مهارة أخرى في الحياة، تحتاج أن تبنيها في داخلك، وتتعود على تقلبات الحياة، فقد يكون الخوف سببه النشأة والظروف المحيطة بالمنزل، وقد يكون الوالدان أو أحدهما سبباً لتلك المشاكل التي تجعلنا نشعر في كل مرة بالخوف، الأمر الذي يجعلنا نتوقف عن السعي نحو الطموح والتفوق فهو توقف للحظات للمزيد من الدراسة والتخطيط لا أكثر.. في إحدى القصص المقتبسة من الممثل الفرنسي موريس شيفا لييه، يقول: «كم من مرة شكل فيها الخوف العقبة التي توقفنا عندها جميعاً في مسارنا، إن بإمكاننا رؤية مرادنا وراءه، ولكننا بدلاً من الاعتراف بخوفنا، والمضي قدماً في طريقنا رغماً منه، كثيراً ما نختلق الأعذار، ونعود منكسي الرؤوس».

بسبب تلك المخاوف نصبح مفرطي الحساسية تجاه آراء وانتقادات الآخرين، إن مخاوفنا قد تقف أمام طموحنا وأحلامنا وأهدافنا، الخوف قد يجعلنا نماطل ونخلق الأعذار ونجد أسباباً للتأجيل، الجميع يشعر بالخوف والقلق في جميع أمورهم الجسدية والنفسية والمالية، ولكن الشخص الشجاع هو الذي يواجه مشاكله ويستطيع أن يتحكم في جميع جوانب حياته، ولكن لماذا لا نتعامل مع الخوف بشكل جدي ونحاول إيجاد الحلول؟ لماذا نجعله يتحكم بجوانب حياتنا، مثلما قال الممثل جلين فورد: «إذا لم تفعل الشيء الذي تخاف منه فسيتحكم الخوف في حياتك».

بمجرد أن تتعرف على مخاوفك وأسبابها، يمكنك البدء بتنمية عملية الشجاعة والتخلص من الخوف، بمعنى عندما تسعى نحو شيء معين وتحققه يبدأ شعور الأمان في داخلك، فلا يوجد أي قلق أو ضرر من أفكار الخوف إذا قمت باستبدالها بأفكار عن الشجاعة، إن الالتزام بالسعي نحو الشجاعة ومحاربة الخوف سوف يجعلك تصل نحو الثقة ومواجهة الخوف وسوف تكون قادرا على مواجهة أي موقف بهدوء وثقة بالنفس، المفتاح لكل شيء في حياتنا يبدأ بالشجاعة.