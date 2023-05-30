عقلك مصدر إنجازاتك

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العقل هو قوة عقلية عظيمة ولديه قدرات كبيرة، وبإمكانه أن يحقق لك أي هدف تريده طالما ترغب به، جميع الإنجازات التي نراها عبر التاريخ هي عبارة عن فكرة استطاع العقل أن يقوم بها، فعندما تبدأ فكرة عظيمة أو حتى تحاول حل مشكلة أو تفكر في طريقة معينة، فكلها تنبع من العقل، لقد استفاد العظماء والعلماء والموسيقيون من عقولهم واستطاعوا أن يحققوا الكثير من النجاحات.

فأبدع بيتهوفن في مؤلفاته الموسيقية بعد أن أصابه الصمم، فكان يراها في عقله قبل أن يكتبها على الورق، أما توماس أديسون فاستطاع استخدام عقله باستمرار خلال حياته في حل المشكلات التي كانت تبدو غير قابلة للحل، لقد استطاع أن يسجل 1093 براءة اختراع وتحولت معظمها إلى منتجات تجارية خلال حياته، عقلك قد يكون مصدراً للسعادة أو البؤس، الخوف أو التراجع، والنجاح أو الفشل، انظر للأمور حولك.

فعندما ترى عملاً فنياً رائعاً وعملاً أدبياً كلاسيكياً أو قصيدة رائعة أو قطعة موسيقية أو حتى عندما ترى مبنى رائعاً، تأكد أن ذلك بسبب العقل وقوته، فأي فكرة في عقلك أو هدف أو حتى خطة تهيمن على عقلك باستمرار يمكن أن تجلبها إلى أرض الواقع عن طريق قوة عقلك.

أحياناً لا نعرف كيف نتعامل مع عقولنا فنقع في الكثير من الأخطاء، ونسبب الألم والحزن لأنفسنا. قال المفكر والكاتب والمحاضر العالمي الدكتور إبراهيم الفقي، في كتابه قوة التفكير: «الأفكار من صنع الإنسان، والعالم الخارجي لا يستطيع أن يؤثر في أي إنسان بدون إذنه الشخصي».

فإذا كنت متشائماً في الحياة قد يثيرك أي موقف مع زملائك أو مديرك فتدخل في حالة من التوتر والاضطراب النفسي وأحياناً البعض يصل لحد العراك والخصام مع زملائه، بسبب عقله واضطرابه وتخيلاته وأوهامه، وقد يثير عقلك الشك والظنون، ويمكن أن ينقلك إلى عوالم الخوف والقلق، ببساطة نحن من نوجّه عقولنا إلى الطريقة التي نريدها.

فعندما تجلس في هدوء وتبتعد عن جميع المؤثرات الخارجية وتترك همومك، يبدأ عقلك في جمع الأفكار واسترجاع التفاصيل، وهذا يجعلك أنت الوحيد القادر على توجيه عقلك للمكان الصحيح، يمكنك أن تنتبه للفكرة التي تحتاجها لحل مشكلة معينة في حياتك، سوف تواجه في حياتك الكثير من الإخفاقات ولكن بإمكانك أن تحول كل أهدافك وأحلامك بواسطة عقلك إلى حقيقة، كل ما عليك هو أن تركز على تحقيق هدفك.. اكتبه، تحدث عنه، وأعد كتابته، راجعه كل يوم وسوف يساعدك عقلك على بلوغ أهدافك وإنجازاتك.