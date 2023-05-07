كيف تصنع قصة نجاحك؟

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الجميع يريد التميز والنجاح وقوة التفكير، ولكن لماذا نجد هناك أناساً متميزين وأناساً غير متميزين ؟ السبب ببساطة أن الشخص المتميز يسعى دائماً لاستخدام مواهبه، طاقاته، تفكيره، ثقته بنفسه، وقته،تحديد أهدافه وطريقة حياته والإقدام والعمل على إثبات النفس والقدرات، ومحاولة الوصول لأعلى المعايير من التميز والمهارة، لأنها تعتبر جوانب حيوية وهامة لكل من لديه الرغبة في التميز،إنها جوانب حيوية مفيدة لكل واحد يرغب بمنافسة نفسه في مجالات حياته على جميع المستويات الوظيفية أو الاجتماعية وغيرها، البعض ينتقد الشخص المتميز، ويستدعي الحظ والشكوى من ظروفه القاسية، وأن الحياة تحتاج منا القوة والجهاد والمغامرة ولكن مثل هذه الآراء نسمعها كثيراً على مستوى الحياة من أشخاص مثقفين ولديهم خبرة ومؤهلات الكاتب «جيم رون» لديه مقولةً تختصر ذلك (إذا لم تكن لديك الرغبة في المخاطرة في بعض الأحيان، فعليك أن ترضى بأن تكون شخصاً عادياً ).

وقال الله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) لقد وهب الله لنا الكثير من القدرات ويريد منا اكتشاف قدراتنا اللامحدودة التي بداخلنا، ذلك العقل الذي أعطاه الله لنا لنفكر به في حياتنا اليومية من النجاح والفشل، في الفرح والحزن، العمل والسعي نحو النجاح، الخسارة موجودة والفشل يحدث بشكل طبيعي المهم أن لا نضع الأسباب والأعذار، الحياة تحتاج منا الحكمة والتخطيط والهدوء والسير بثبات، لا للمغامرة والاندفاع بشكل جنوني حتى لا نخسر حياتنا، ربما علينا البحث عن وسائل قد تساعدنا على الإنجاز، أن تحب عملك وتحسن فيه قال تعالى ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) إن النجاح عبارة عن سلالم حتى تتجاوزها يجب أن تجتاز السلالم بكل ثقة وهدوء، النجاح أن تكون لديك أحلام وتطلعات وطموحات عالية. أتذكر في هذا السياق كلمة لمؤسس ديزني لاند، المنتج السينمائي الشهير والت ديزني، قال فيها: «يمكننا تحقيق كل أحلامنا إذا كان لدينا القناعة الكاملة أننا نستطيع ذلك». النجاح يحتاج منك أن تدعم نفسك بالدراسات المناسبة والعلاقات المفيدة لك، أن يبدأ مشوارك في الحياة بالالتزام بالصبر والرضا والتوكل والاستمتاع نعم جميعنا نستطيع تحقيق أحلامنا، نستطيع العمل لتحقيق أهدافنا، نستطيع التفوق والتميز لقد سأل جورج برنارد شو عن نجاحه في الحياة ؟قال وما النجاح ؟ أنا والنجاح واحد فكن أنت في النجاح بقليل من التخطيط ووضوح الهدف وطريقة العمل ومراحله،واجعل لنجاحك قصة تفتخر بها دائماً.