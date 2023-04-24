ماذا يريد نافس ؟

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إن ما يتمتع به برنامج نافس في دولة الامارات العربية المتحدة هو ابتكار يهدف لرفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين وتمكينهم، لكي يتمكنوا من شغل مختلف الوظائف النوعية في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، للوصول للنسب المطلوبة للتوطين خلال السنوات الخمس المقبلة، وبناء جيلٍ جديد من الكفاءات الموهوبة والتنافسية العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي سيساهم بدوره بتطوير منظومة العمل وإحداث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد الوطني الإماراتي، وتعزيز مساهمة المواطنين من خلال مشاركتهم في القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة.

ويتيح البرنامج فرصاً كبيرة لمنشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات المواطنة ومشاركتها بفاعلية في تنمية أنشطتها وعملياتها، خاصة وأنه تم تصميم البرنامج الوطني بحيث يتيح للملتحقين بالقطاع الخاص تدعيم معارفهم وقدراتهم بخبرات عملية في مجالات نوعية.

ويساهم البرنامج أيضاً بدعم ملف التوطين والنهوض بخبرات الكفاءات الوطنية وتعزيز إنتاجيتهم في شتى المجالات، ومن شأن اكتساب مثل هذه الخبرات أن يفتح أمامها آفاقاً كبيرة لدخول قطاع الأعمال مستقبلاً.