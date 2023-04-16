عقلك.. أجمل قصة في العالم

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يتمتع العقل البشري بقدرات كبيرة، إنه قادر على إلهامك ومساعدتك في حياتك، إنه مصدر الأفكار والطموحات والتطلعات، إن عقلك الباطن قادر على مساعدتك في مواجهة الصعاب، وإيجاد الحلول لجميع المشكلات التي تواجهها، إن عقلك الباطن يتأثر بجميع المؤثرات في حياتك من الأفكار والمعتقدات والنظريات والمبادئ والمؤثرات التي تتعرض لها، إن أفكارك هي صنع لحياتك وتجاربك اليومية، كما قال الفيلسوف الأمريكي رالف والدو إمرسون: «إن مكنون الإنسان هو ما يفكر فيه طوال النهار».

لقد بقي عقل الإنسان اللغز الذي لم ينجح حتى الآن في فك طلاسمه، قال ويليام جيمس عالم النفس الأمريكي: «إن القوة التي تحرك العالم كامنة في عقلك الباطن، إن عقلك الباطن يتسم بذكاء مطلق وحكمة لا حدود لها وهو يتغذى على ينابيع خفية ويسمى قانون الحياة». أي ما تطبعه في عقلك الباطن، سوف يبدأ في تحقيقه على أرض الواقع، فإذا فكرت بطريقة سلبية فإن هذه الأفكار سوف تهدم طريقك وسوف تظهر في سلوكياتك وحياتك ومشكلات قلبية وتوتر وقلق، كل جزء من جسدك يتأثر فيما حوله من سلبيات، إننا نسبب الأذى لأنفسنا عندما نفكر بغضب وحزن إن كل جزء منك يعبر عن أفكارك، إن سعادتك وحيويتك وحالتك الجسدية والمالية والأصدقاء والحالة الاجتماعية ووظيفتك الحالية كلهم يمثلون انعكاساً لفكرتك عن نفسك، وهذا هو المعنى الحقيقي لما تطبعه في عقلك الباطن، والذي يتم التعبير عنه في جميع مراحل حياتك.

إن عقولنا تعتمد على طبيعة اللبنات العقلية التي نستخدمها في تشييد منزلنا العقلي فإذا كان مخططنا العقلي يمتلئ بأنماط عقلية سلبية مثل الخوف والقلق والتوتر أو العجز، حتماً سوف تكون النتيجة سلبية، إنك تقوم ببناء بيتك العقلي طوال الوقت، بالأفكار والصور الذهنية التي لديك في كل ساعة وكل لحظة يمكنك أن تضع لبنات الصحة والسعادة والنجاح من خلال أفكارك التي تتبناها والمعتقدات التي تقبلها وتعتنقها وهذا البناء الذي تبنيه وتشيده طوال حياتك هو شخصيتك وهويتك وقصة حياتك في هذا العالم.

إن عقلك الباطن يتحدث إليك من خلال الحدس والهواجس والأفكار والنزعات، لقد كان كبار الفنانين والموسيقيين والشعراء والكتاب يتواصلون مع قوى عقلهم، وبذلك يحصلون على الإلهام والتحفيز، لقد كان الروائي الكاتب روبرت لويس قبل أن ينام يشغل عقله الباطن بمهنة تأليف القصص والحكايات، كان معتاداً أن يطلب من عقله الباطن أن يمنحه فكرة قصة، كما عرف عن مارك توين الكاتب الأمريكي أن كل رواياته وأعماله جاءت نتيجة لقدرته على استغلال عقله الباطن الذي يحتوي على الكثير من الأفكار التي لا تنضب.

ضع مخططاً جديداً لحياتك وأسرع بالبناء في هدوء من خلال تحقيق السعادة والمحبة والسكينة، إن عقلك الباطن يحتاج لهذه المبادئ حتى يحولها إلى واقع تعيشه فالأشجار تعرف من ثمارها، إنها دعوة لتغيير طريقة تعاملنا مع عقولنا، فأنت تستطيع أن تبني النجاح والسعادة والصحة من خلال الأفكار التي تطبعها داخل عقلك.