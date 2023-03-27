ت + ت - الحجم الطبيعي

إن متلازمة النسيان، أو عادة النسيان، هي حالة تمر بكل إنسان، سواء الصغير أو الكبير، قد يكون النسيان نقمة في حالة تسبب في فقدان وظيفة المرء، أو أثّر في حياته، ولكن أيضاً قد يكون نعمة، وذلك للشفاء من أحداث تعيسة ومؤلمة وتجارب فاشلة، فيكون بمثابة خير ورفيق وعلاج من الشقاء والذكريات التعيسة.

إن النسيان بمثابة طوق النجاة من المشاكل اليومية، ورغم أن هناك الكثير من البرامج المتطورة التي ظهرت للتغلب على هذه المشكلة، وذلك بتصميم برامج التذكير والتنبيهات، ورغم هذا، ظلت هذه المشكلة موجودة، وباتت تؤثر في اجتماعاتنا وحياتنا اليومية ومناسباتنا الاجتماعية، وقد ذكر الفلاسفة والمؤلفون الكثير عن النسيان، منهم الروائي العربي عبد الرحمن المنيف، حيث قال: النسيان أسهل طريقة للحياة. ولولا النسيان، لمات الإنسان لكثرة ما يعرف، لمات من تخمة الهموم والعذاب والأفكار التي تجول في رأسه.

الفيلسوف أفلاطون قال: العلم تذكّر، والجهل نسيان. والكاتب جبران خليل جبران، قال: النسيان شكل من أشكال الحرية. أما الفيلسوف لاروشفوكو، فقال: ننسى بسهولة أخطاءنا، حين لا يعرفها غيرنا. وبالمثل، نظر غاندي عندما قال: يميل الناس إلى نسيان واجباتهم وتذكر حقوقهم.

وهناك الكثير من المنجزات التي تضيع في طريق النسيان، وهذا قد يفقدنا الكثير مما حققناه خلال حياتنا، فالنسيان قد يضيع علينا الكثير من الذكريات الجميلة، التي تعدّ شكلاً من أشكال الحياة، فعدم التوثيق يجعلنا نفقد ذكريات جميلة، بل قد يقتل خاصية الإبداع لدينا، ويجعلنا نتراجع، ولكن ماذا لو كانت لدينا مدونة مكتوب فيها كل صغيرة وكبيرة، نطلق عليها منجزات، وكيف يمكن مواصلة العمل، ويشمل على وضع خطة تفصيلية لجميع المهام والأفكار اليومية، سوف تكون منجزات ملهمة وفاعلة، وأثرها كبير وبالغ، وسوف تدفع للمزيد من العمل والابتكار والإنجاز، كلنا نتفق أن النسيان نعمة، ولولاه لظل الإنسان في الحزن والمصائب، أو الذكريات المؤلمة.

لذلك، لا تسمح للذكريات المؤلمة بأن تسيطر على حاضرك، ولا تضيع وتهدر وقتاً ثميناً من عمرك دون مبرر أو سبب مقنع، يقول المسرحي والمؤلف الشهير أوجين أونيل، الحاصل في عام 1936 على جائزة نوبل في الأدب: إن ذاكرتنا تتمسك بإصرار شديد بالذكريات الكريهة المنفرة، أما الأشياء الجميلة، فلا بد أن نكتبها في مفكرتنا، حتى لا ننساها.

إذن، دعونا نعتبر النسيان كما قال جبران خليل جبران.. شكل من أشكال الحرية.