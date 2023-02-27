حكاية بطل حقيقي

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عناصر الفريق البرازيلي المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية أكدوا أن العمر مجرد رقم، وأثبتوا قدرتهم على الاستمرار في أقوى البطولات رغم تقدمهم في العمر، وتحديهم الشاق مع الآخرين، واجتيازهم أصعب التحديات التي بدأت بتحدي إنقاذ رهينة في اليوم الأول إلى تحدي الهجوم في اليوم الثاني، ومسابقة إنقاذ ضابط في اليوم الثالث، ثم تحدي البرج العالي في اليوم الرابع للتحدي.

وفي اليوم الخامس الأخير المخصص لتحدي اجتياز الموانع، تواجد الفريق البرازيلي كالمعتاد في الميدان، واصطف أعضاؤه عند نقطة البداية بالملابس التي اعتادوا ارتداءها في ميادين التحدي، ليبدو للجميع أنهم حضروا لخوض المسابقة الأخيرة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي لم يغيبوا عنه طوال السنوات الثلاث الماضية، ولكن كانت المفاجأة في موقف تعجز المشاعر الصادقة عن وصفه، فقد أعلن عناصر الفريق البرازيلي إنهاء مشاركتهم في التحدي، وتقديم الاعتذار حضورياً في ميدان مسابقة الموانع للجنة المنظمة، وذلك بسبب إصابة أحد أعضاء الفريق.

موقف الفريق البرازيلي كان موقف الأبطال الحقيقيين الرائع والمؤثر في نفوس المشاركين والحضور، وحتى من تابع فعاليات التحدي العالمي عبر التلفاز، فقد أكدوا بحضورهم وتقديم اعتذارهم أن الاحترام موقف، والتقدير معنى، والقرار شجاعة، وأن التقدير يقوي العلاقات، والاحترام موقف تعاملوا معه بكل تقدير وعناية والتزام، واختاروا الوقت والمكان المناسبين لاتخاذ القرار بشجاعة ومعانٍ سامية، وتعبير قوي ومؤثر في نفوس الآخرين، موقف لأبطال حقيقيين يستحقون الاحترام والتقدير، شجعان كتبت على قمصانهم عبارة «احترام الرجل العجوز في مهنة يموت فيها الرجال صغاراً».

في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية العالمي 2023، شاركت وتنافست فرق «سوات» العالمية القوية، التي وصل عددها إلى 55 فريقاً من حول العالم. بطولة عالمية خطفت الأضواء، وسجلت وجوداً وحضوراً قوياً ومستويات عالية ومتميزة، بطولة تحدٍّ حظيت بشرف الحضور والإشادة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وشرف الحضور والإشادة الكريمة من راعي التحدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما حضر وشاهد فعاليات التحدي العالمي القوي والمثير الفريق متقاعد سيف عبدالله الشعفار، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ونال إعجابهم مستوى الأداء العالي والمميز للفرق المشاركة.

من خلال حضوري ومتابعتي أحداث «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، التحدي الأقوى من نوعه عالمياً في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، الذي استضافته المدينة التدريبية بتصاميمها الرائعة في الروية، فقد شاهدنا تحدياً ناجحاً بكل المقاييس التنظيمية والفنية والحضور الجماهيري الكبير، ولن ننسى أبداً الموقف البطولي والإنساني للفريق البرازيلي، الذي سيظل عالقاً في الأذهان، إنه درس من الأبطال الحقيقيين، نأمل الاستفادة منه كثيراً.

وهنا بقي أن نسجل أن الفريق البرازيلي تكون من مارسيلو كينتانا، وعمره 53 عاماً، وأورسيس أندراديه سيلفا، وعمره 53 عاماً، وماريو لويس مورينو، وعمره 53 عاماً، وفابيو دي أوليفيرا مارتينز، وعمره 53 عاماً، وألكسندر مارتينز دي أوليفيرا، وعمره 53 عاماً، وروي سيلفيرا ميلو، وعمره 43 عاماً، وتياجو جوفيا دوس سانتوس، وعمره 37 عاماً. صحيح قد لا يهم كثيرين معرفة أسمائهم، ولكن هذا الموقف البطولي والإنساني يستحق أن نسجل لهذه الأسماء شكرنا وتقديرنا.