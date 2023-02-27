دبي.. رقمنة شاملة لجودة الحياة

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توجهات حكومة دبي وسياساتها ومشروعاتها المتواصلة تؤكد أنها تضع المواطنين ورفاههم وجودة حياتهم أولوية لا تتقدم عليها أولوية أخرى، خصوصاً مع ما نشهده من مبادرات وإنجازات متلاحقة في ملفات حيوية ذات ارتباط مباشر بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الخدمات المقدمة لهم، والحرص الكبير من قيادة دبي على أن تكون هذه الخدمات سباقة على مستوى العالم، بل وتسبق تطلعات المتعاملين أيضاً.

مبادرة «إماراتي»، التي أطلقها، أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى توفير منصة موحدة شاملة تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، ضمن تطبيق «دبي الآن»، تأتي من توجه استراتيجي على أجندة دبي وخططها التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل المدينة الأفضل للحياة في العالم، عبر منظومات شاملة من الخدمات الذكية المبتكرة، التي ترتقي بجودة الحياة عبر الرقمنة من جهة، وترسخ اقتصاداً رقمياً متقدماً، قادراً على توليد الفرص واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة ومواكبة توجهات الاقتصاد العالمي الجديد.

عندما يؤكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بالقول: «المواطن أولاً وثانياً وثالثاً في جميع التوجهات الحكومية وسيبقى أولويتنا القصوى ومحور أعمالنا ومشاريعنا»، فإن ذلك يأتي بالإنجاز السريع والمضاعف على أرض الواقع، فقد أكد سموه متابعته الشخصية من خلال لجنة شؤون المواطنين لتطورات هذا المشروع وما وجه به هيئة دبي الرقمية من العمل مع الجهات والمؤسسات لإضافة جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون في المنصة قبل نهاية العام الحالي.

مبادرة «إماراتي» تغطي في مرحلتها الأولى قطاعات وخدمات حيوية، منها مِنح الإسكان والبناء التي تنسجم مع «مسار الإسكان»، وخدمات المنافع الاجتماعية وفعاليات الفرجان وبطاقة إسعاد، ودعم الكهرباء والمياه، وغيرها، إلا أن التوجه الاستراتيجي الواضح في دبي هو التوسع نحو الرقمنة الشاملة والمتكاملة للحياة لصناعة مستقبل يقوم على الرفاهية والاستدامة والريادة، والغاية الأولى والأخيرة هي سعادة المواطن ورفاهه وجودة حياته.