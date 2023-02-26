قطار الاتحاد الرؤية الاستراتيجية

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مرحلة جديد تضعها دولة الإمارات على خارطة نجاحاتها المتميزة، في رؤية استباقية نحو المستقبل وتجربة متجددة في قطاع النقل والمواصلات، الذي يعد أكبر منظومة من نوعها للنقل البري في المنطقة، تستمر الإمارات نحو تعزيز مشاريعها الاستراتيجية التي تدعم مسيرتَها الحيوية والتنموية، بخطوات ثابتة ساعية في نشر التفاؤل والنظرة المستقبلية للمشاريع العملاقة التي يكون لها دور استراتيجي في خدمة المجتمع، حيث إنه يساهم في بناء مشروع استراتيجي طموح ينقل اقتصادنا الوطني إلى آفاق جديدة نحو الازدهار الاقتصادي المدعوم من القيادة الرشيدة للدولة في سبيل تطوير منظومة النقل وتحقيق مستهدفات خطة الخمسين للدولة.

يساهم مشروع قطار الاتحاد في فتح عدة ملفات مهمة لتقديم خدمات وطنية من خلال توفير فرص جديدة تدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة وأهمها خلق وظائف نوعية وأليات جديدة مساهمة في التنمية الشاملة والمستقبلية المستدامة، حيث سيشكل هذا المشروع الوطني رافداً مهماً لاقتصاد دولة الإمارات ويعد خطوة كبيرة لتحقيق الإنجازات المتجددة الذي يتـركزان على بنـاء اقتصـاد متيـن برؤية مستدامة مـن خـلال التطويـر المستمر لكثير من مشروعات البنيـة التحتيـة بشكل متطور وتنـويع المـوارد الاقتصادية للدولة.

الإمارات أرض الأحلام التي باتت فيها كل الكلمات والطموحات حقيقة واقعية من النجاحات، ومبادرات تستشرف في المستقبل لتضع بصماتها بشكل مسبق، وسواعد أبناء الإمارات هي ثمرة ثقة القيادة بقدرة العطاء الذي سيقدمونه في بناء الدولة ومسيرتها التنموية، وترسم مستقبلها المشرق بطموحات لا حدود لها، سيشكل قطار الاتحاد أحد أهم الإنجازات التاريخية والاستراتيجية التي سترفع إمكانات الوطن الاقتصادية، وتعزز وتدعم تنافسيته، مما سيرسخ بشكل قوي خطط وطموحات الخمسين عاماً المقبلة، كما أنه سيدعم أهداف الإمارات للتنمية المستدامة في تقليل كل ما يضر البيئة والمناخ الذي يسببه قطاع النقل والمواصلات البرية، وسنشاهد انعكاسه الإيجابي بالتأكيد على كافة القطاعات والصناعات اللوجستية في الدولة.