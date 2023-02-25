نحو الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي

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لم تعد الهندسة العمرانية تتعلق بالبناء والعمران، بل دخلت الكثير من الأفكار والمبتكرات والفنون فيها، بمعنى أن الاستثمار في الإبداع ضروري ومهم، هذا الأمر تنبهت له الكثير من المؤسسات الثقافية في العديد من دول العالم، فنجد الأعمال الإبداعية منتشرة في الكثير من المراكز التجارية أو حتى الواجهات البحرية والأسواق ومراكز الترفيه وغيرها، لا تخلو من سطوة الفن والابتكار الإنساني ولوحات الفن الجمالي، وصارت هناك برامج كبيرة لتشجيع المبدعين وحثهم على الإبداع، إن الاستثمار في الإبداع هو: الصناعات التي تعتمد على الابتكار والإنتاج، والتوزيع، والنشر، والترويج للمنتجات والخدمات ذات الصلة بالتعبير الإبداعي، وحفظ الإرث الثقافي.

ولكن لا يزال في عالمنا العربي هذا المفهوم غير واضح وليس لديه تلك القيمة التي يمكن أن يستثمر فيها رغم أن الإبداع له فوائد عظيمة ومتميزة، ولكن السؤال البديهي، ما الذي يحد من انتشاره في مجتمعاتنا؟ وما الذي يمنعه أن يكون في كل بيئة عمل ويكون أرضية يمكن الاعتماد عليها وتطويرها مستقبلاً؟

أتوقع أننا بحاجة للتوجه نحو الصناعة الإبداعية، فمثلما يتم الاهتمام بالمشروعات الاقتصادية يمكن أيضاً إتاحة المزيد من فرص النمو أمام المشروعات الإبداعية ولتحقيق ذلك يجب أن نفكر في لماذا وكيف وأي المشروعات الإبداعية يجب تأهيلها كقطاعات صناعية تقوم على القيمة المضافة العالمية والمعرفة، ببساطة متناهية، الإجابة أن صناعة الإبداع تحتاج لسن قوانين وتشريعات وتنظيمات وميزانيات مالية دقيقة، كما أن الإبداع يجب أن يشمل جميع الجوانب التعليمية والمعرفية والمجتمعية، يحتاج المبدع أن تتوافر له مظلة حماية حتى يمكنه العمل في بيئة صحية سليمة فالإبداع يبدأ من الوعي والمعرفة بالآليات والطرائق السليمة للبدء بالتطبيق، ثم التنفيذ والمراجعة والمتابعة لنجاحه.

أفضل مثال، دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد من الدول السبّاقة في الاقتصاد الإبداعي، إذ أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، في نوفمبر 2021، وهي تعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في العالم العربي، والهدف منها توفير مظلة للمبدعين، إذ آمنت دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الاستثمار في الاقتصاد الابداعي مهمة ويعد ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المستقبل، القائم على المعرفة والعلم والتكنولوجيا، وأن الصناعات الإبداعية والثقافية أصبحت محوراً مهماً لنهضة المجتمعات وتطورها، وأن أداء قطاع الاقتصاد الإبداعي، على المستوى العالمي بدأ يحقق الكثير من النجاحات ولديه عوائد مهمة جداً ويمكن الاستثمار فيه بنجاح.