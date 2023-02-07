«دبي المالي العالمي» في صميم انتعاش عمليات الاكتتاب بالمنطقة

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في الوقت الذي تشهد فيه عمليات الاكتتابات العامة الأولية تباطؤاً على المستوى العالمي، نجد الأمر مختلفاً في منطقة الشرق الأوسط، مع توقعات باستمرار هذا الانتعاش في المنطقة طوال عام 2023. ووفقاً للأرقام الأخيرة الصادرة عن وكالة «بلومبرج»، جمعت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط خلال 2022 أكثر من 18 مليار دولار، تمثل 47% من 38.2 مليار دولار تم جمعها بأسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي واقع الأمر، يأتي نصف عائدات الإدراج في الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من دول مجلس التعاون، حيث تستفيد المنطقة من ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة إقبال المستثمرين. وباعتباره المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة وأكبر منظومة للشركات ذات الصلة بالخدمات المالية، فإن مركز دبي المالي العالمي وعملاءه يأتون في صميم انتعاش عمليات الاكتتاب بالمنطقة.

وتضم منظومة المركز 4031 شركة مسجلة تشمل البنوك التجارية والاستثمارية الرائدة في العالم، ومديري الأصول وصناديق التحوط، والأسهم الخاصة ورأس المال الجريء (المخاطر)، بالإضافة إلى أفضل الشركات القانونية والاستشارية. كما توفر منظومتنا مجموعة مثالية من الشركاء للمؤسسات والشركات التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، مع ضمان عمل شركائها في المركز وفق إطار قانوني وتنظيمي شامل.

من جانب آخر، تقوم البنوك وشركات الاستشارات في المركز بإدارة معاملات الاكتتاب العام ودعم الجولات الترويجية لجذب المؤسسات الاستثمارية. كما تنشط شركات المُحاماة في المركز في تقديم الاستشارات اللازمة للبنوك وكيانات الإدراج. ويضم المركز أيضاً مقر بورصة «ناسداك دبي» وهي منصة متميزة للاكتتاب العام قائمة على أساس محلي، ولكنها مرتبطة بعلامة تجارية دولية قوية.

ويبشر «سوق ناسداك دبي للنمو»، الذي تم تشكيله في 2020 تحت مظلة «ناسداك دبي»، بحقبة جديدة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل مُحركاً ديناميكياً للاقتصاد، لتحقيق المرحلة التالية من التوسع والنمو من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام. وباعتباره جزءاً من مشروع «حي دبي للمستقبل»، يرحب «سوق ناسداك دبي للنمو» بالشركات المحلية والعالمية ويشكل جزءاً من استراتيجية شاملة لجذب وتشجيع المبتكرين والخبرات ورواد الأعمال.

وتستفيد الشركات التي تقوم بطرح أسهمها للاكتتاب العام من إمكانية الوصول إلى مصادر جديدة متنوعة لرأس المال واكتساب مكانة عالمية أوسع. كما يتوقع المستثمرون على نحو متزايد أن يروا هذه الشركات تقوم بدمج المبادئ المعنية بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن نموذج أعمالها.

وكانت «مجموعة تيكوم»، مجمع الأعمال في دبي، أجرت طرحاً عاماً أولياً لجزء من أسهمها في منتصف عام 2022، حيث جمعت حوالي 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) من المستثمرين. وقام بدعم الطرح مجموعة من المؤسسات المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي وشركاه و«يو بي إس»، فضلاً عن شركات محاماة، مثل «ألين آند أوفري» و«لاثام آند واتكينز».

ويعطي انتعاش سوق الاكتتاب العام الأولي زخماً للبنوك الرائدة لتوسيع عملياتها الإقليمية، ويسهم هذا النمو في توجيه المزيد من المواهب والخبرات العالمية إلى دبي بما من شأنه أن يُسهم في توفير وظائف جديدة، وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي.

وستواصل منظومة مركز دبي المالي العالمي دعم تطوير سوق الاكتتابات العامة الأولية على مستوى القاعدة العريضة. وعلى سبيل المثال يعمل هذا القطاع الحيوي على رفد الخريجين العاملين ضمن مجال البنوك وشركات المحاماة متعددة الجنسيات، بخبرة قيمة خلال حياتهم المهنية المبكرة، وذلك عبر تمكينهم من العمل في مشاريع الاكتتاب العام. وتعزز هذه التجربة الكفاءات المصرفية المتواجدة في المركز، بالإضافة إلى دورها في ترسيخ أسس خلّاقة في منظومة العمل، والتي تُسهم بدورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي.

وسيواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه بلعب دور رئيسي في تشجيع الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي، عبر توفير منصة متكاملة لعملائنا تثميناً لجهودهم المتواصلة لدعم أنشطة وعمليات الاكتتابات العامة الحالية، ورفع مستويات أداء هذا القطاع الحيوي على المدى البعيد.