روسيا تدرج الجنيه المصري ضمن عملاتها!

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أعلن البنك المركزي الروسي موافقته على إدراج الجنيه المصري ضمن عملاته التجارية بين البلدين. وأفاد "المركزي الروسي" في بيان نشره على موقعه الرسمي، الأربعاء الماضي، وأوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء بأن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا ًمقابل الروبل تتضمن الآن 9 عملات جديدة، من بينها الدرهم الإماراتي، والجنيه المصري، والبات التايلاندي، والروبية الإندونيسية. وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 43 قرشاً.

جدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر وصل في عام 2022 إلى ما يقارب 3.2 مليار دولار، تقدر حصة روسيا منها نحو 88%، وتعتبر مصر أكبر مستورد من روسيا ووارداتها سنوياً من القمح والأغذية والحديد تقدر بحوالي 4.8 مليار دولار، والروس يشكلون قرابة 17% من السياحة الوافدة إلى مصر.

وصرح خبراء لقناة "آر تي عربية"، إن قرار البنك المركزي الروسي مهم للغاية، ويعتبر دافعاً جيداً لاستدامة التجارة بين البلدين، خاصة أن ضمن هذه العملات، ثلاث عملات عربية هي الدرهم الإماراتي والريال القطري والجنيه المصري.

وأضافوا إن القرار سوف يساهم في تخفيف الضغط على الجنيه المصري كونه يعود بالفائدة على البلدين، حيث إن مصر تعاني من شح الدولار وروسيا تواجه عقوبات، معتبرين أن هذه الممارسة من شأنها أن تقلل معاناة البلدين، وتسهل حركة التجارة البينية، كما تحافظ على استقرار عملتي البلدين، وتوقعوا دخول دول أخرى مثل الصين لنفس الممارسة، الأمر الذي سوف يساهم في تعافي جزء كبير من الاقتصاد المصري.