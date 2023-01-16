الكتابة وهاجس الإبداع

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ما هو الإبداع في الكتابة والتأليف؟ الإبداع عندما يحمل النص الفكرة الجديدة وجمالية الطرح ويترك لدى القارئ الدهشة؛ إن كتابة النص الإبداعي يحمل نوعاً من التحدي وهذا التحدي يواجه كل مؤلف يريد أن يقدم منجزاً مختلفاً وجديداً.

الكتابة هي الإبداع والتميز؛ عندما تبحث عن فكرة غريبة جديدة وطرح مميز ومعالجة غير عادية تدهش القارئ، عندما تكون الحوارات خلاقة وتحمل كماً هائلاً من المعلومات التي تذهل القارئ، صحيح أن هناك زخماً هائلاً من المؤلفات تصدر وتنشر بشكل دوري، ولكن السؤال كم كتاباً أو مؤلفاً يحتوي على مواصفات الإبداع؟ إن التحدي الحقيقي يتطلب منا البحث والتفكير والتأمل، الكتابة دون جلسات التأمل والقراءة والبحث تعتبر كتابة متعثرة لا طعم لها، فكل مؤلف يحتاج إلى البحث والتفكير والجديد من المعلومات حتى ينجز منجزاً متميزاً وقادراً على جذب القارئ.

فهناك من يتوقع بأن لديه مفاتيح سحرية في مضمار الكتابة سوف تفتح له آفاق الشهرة طبعاً ليس كل من اتجه للكتابة يكون هدفه الشهرة فوظيفة التأليف هي أكبر وأقوى وأعظم؛ إن التأليف يحتاج منك أن تكون ملهماً أن تبحث عن الجديد، فالأفكار ملقاة على قارعة الطرق ولكن كيف نلتقطها، لا توجد دروس يمكن أن تعلمك كيف تصبح مؤلفاً؟ يقول كولن ولسون: في ربيع العام 1974م كنت مرتبطاً بتدريس منهج عن الكتابة الإبداعية في جامعة روتجرز في نيوجرسي، وكان ذلك تحولاً جديداً بالنسبة لي.. إذ قمت قبل ثماني سنوات من ذلك التاريخ ببذل محاولة لتدريس مادة الكتابة الإبداعية في إحدى الكليات بولاية فرجينيا، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن تدريس تلك المادة.. ولم يقتصر الأمر على ذلك.. بل يتحتم عدم القيام بتدريسها.. فقد شعرت أن المبدأ الأساس للإبداع هو البقاء للأصلح، إذ إن الكتابة عملية شاقة كالصعود إلى أعلى التل حتى يتساقط الضعفاء، بينما يواصل الأقوياء بتؤدة كي يصبحوا كتاباً جيدين، كل ما يمكن أن يفعله الإبداع أن يجعلك تطور إمكاناتك وتزيد عليها عامل الطموح وتأكد بأنه يمكنك بقليل من التعب والبحث المستمر أن تنتج نصاً رائعاً، حتماً سوف تجد أن الأفكار الإبداعية موجودة على قارعة الطرق، ولكن حتماً تحتاج من يبتدع منها نصاً جميلاً وسوف تجد نفسك تفكر بطريقة مختلفة عن الآخرين.

إذاً.. الكتابة عملية ليست سهلة تحتاج منك أن تتدرب مراراً وتكراراً حتى تصل إلى قمة الجبل؛ وتكون صياداً ماهراً تتعلم كيف تصيد الأفكار وتصنع منها نصاً متميزاً؛ وسوف يقودك نصك لتحقيق رسالتك الأسمى وصناعة مجدك الارقى.