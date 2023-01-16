كشتة في شتاء الإمارات

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حقق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات نقلة نوعية في تعزيز مفهوم السياحة الداخلية في الدولة، وذلك من خلال فريق متجول متكامل ومبدع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليكونوا سفراء السياحة لشمس الإمارات المشرقة، ينشرون أجمل الإنجازات الجميلة على أرضها ومراحل تطور البنية التحتية السياحية مع نشر قصص واقعية من حياة أبناء الإمارات، والتعايش مع الثقافة المحلية بما تحويه من موروث وعادات وتاريخ يعزز من هويتنا. ووضع الشباب كافة طاقاتهم ومواهبهم الجميلة من صناعة المحتوى وقاموا بنشره على كافة المنصات الإلكترونية لتصل المشاهدات لملايين الشعوب والمهتمين حولنا بهدف الترويج للسياحة الإماراتية واستقطاب جميع الزوار حول منطقتنا، كانت هذه الجولات التي سارت بين أروقة المتاحف والمعالم الأثرية والأسواق القديمة والمعالم التاريخية، والمشاريع السياحية الجديدة والرحلات البحرية تجارب مهمة وتدعم نتائج استراتيجية رؤية الدولة بالنهوض بالقطاع السياحي الذي أصبح من أهم الركائز الاقتصادية للدولة، والتي تحتوي على التنوع الحيوي والمواقع السياحية المتنوعة والفريدة.

وتشكل حملة «كشتة» ذراعاً ومقوماً مهماً من ضمن الحملة الكبيرة «أجمل شتاء في العالم»، تحت شعار «موروثنا»، وحملت معها رسالة ذات أهمية وهي التمسك بكافة تقاليدنا وهويتنا وعاداتنا الأصيلة التي تربى عليها أهل الإمارات بمناطقها المختلفة، والتكاتف بالحفاظ على الهوية الوطنية، حيث ما واكبناه من تطور هو انعكاس ونقطة تحول من الفخر بتاريخ الدولة والتي كانت نقطة البداية لما وصلنا إليه اليوم من تقدم، قدمت الإمارات بكافة مناطقها صور حضارية وخدمات لوجستية متكاملة للسياح من سكان الدولة وزوارها، والتي كانت بفضل الجهود الموحدة لكافة القطاعات السياحية الداخلية لإنجاح هذه الحملة على مستوى الإمارات.