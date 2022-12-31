مظاهر مكلفة لا تعلمنا الادخار

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معظمنا أصبح لديه مشاكل في إدارة أموره المادية؛ وهذا الخلل سببه هو الصرف بدون رقيب ولا حسيب وللأسف هذا الصرف قد يتجاوز أحياناً الدخل الشهري فيتم اللجوء إلى البطاقات الائتمانية والقروض؛ تبضعك اليومي يتم بالاعتماد على بطاقتك الائتمانية فتزيد الالتزامات المالية التي لا تنتهي ولا تتوقف، والمشكلة أن كل هذه الالتزامات المالية تصبح أكثر قسوة وعنفاً وألماً مع الوقت فتتكاثر الهموم على نفسيتك وعلى صحتك، كثيرون للأسف يقعون في هذه الشبكة بكل سهولة وبمحض إرادتهم وموافقتهم وهم في كامل وعيهم العقلي، فالبعض من الناس أصبحوا يشترون السيارات الفارهة، والملابس الباهظة والهدف منها للتباهي والتفاخر أمام الناس، بثرائهم، وأموالهم ومادياتهم وللأسف صارت هذه المشكلة معياراً لتقييم الآخرين وكيفية تعاملنا معهم، فكلما زاد ثمن السيارة وثمن اللبس وثمن الحقائب والجواهر تزايد الاهتمام بنا وهذا جعل هناك موجة من محاولة التميز في الجوانب المادية، فصارت تطغى على الأخلاق وباتت تلك الكلمة الشهيرة للكاتب الإغريقي ايسوب: "احكم على الجوهر لا على المظهر" مهجورة للأسف، رغم أننا يجب فعلاً ألا ننخدع بالمظهر، وأن نركز على الجوهر في كل إنسان. لقد أصبحت هذه الممارسات أمثالاً تضرب لتأييد مصداقيتها، ما تم ترديده "كل اللي يعجبك وألبس اللي يعجب الناس" وغيرها من الأمثال التي يتم ترديدها ويتفق على صحتها للأسف عدد كبير من الناس، وللأسف رغم خطئها قادتنا لنتائج جسيمة، مع الأسف هناك عدة ممارسات تثبت الجهل بقيمة ما بين أيدينا.

نشاهد الفتيات والشباب يتجولون في الأسواق ويقومون بالصرف من مرتباتهم الشهرية فلا ثقافة للادخار، ولا تفكير في المستقبل، نحن بحاجة لمناهج دراسية تعلمنا كيفية التعامل مع الأمور الحياتية وكيفية الصرف والتعامل مع الضغوط المالية وأن تكون جزءاً من المنهج الذي يتعلمه أبناؤنا وبناتنا، يجب أن لا تضعف قلوبنا وعقولنا أمام سيل الإعلانات ولا نستسلم للاستهلاك، ولا نحمّل أنفسنا فوق طاقتنا، لمجرد مظهر لا يعكس واقعك الحقيقي.