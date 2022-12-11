حمدان بن محمد.. ووسام أم الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من الشخصيات التي تأثرت كثيراً بالبيئة المحيطة بالتنشئة الاجتماعية لسموه، كالصحراء.. وما لها من إلهام وتأثير في السلوك والمشاعر والأحاسيس الإنسانية.. والذي مما لا شك فيه كان لها الأثر الملهم والأهم على مخيلته الإبداعية.

حيث منحته الصحراء التأمل الدائم بعظمة الخالق في صنع المخلوقات الجمالية، مما أكسبه الثقة بالنفس واتزان الشخصية والإبداع والمهارات المتنوعة، كنظمه للشعر بمهارة حسية فائقة وفي مرحلة عمرية مبكرة..

وبراعته في ممارسة الصيد بمهارة وبروح رياضية عالية. وتتميز سمات حمدان بن محمد الشخصية بصفات إنسانية أخلاقية عالية معروفة لشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين سواء بسواء، كالتواضع والفزعة وإغاثة كل ذي حاجة وعون وتلبية النداء والدعوات الاجتماعية..

والمشاركات الفعالة في المناسبات الوطنية.. وحرصه على المحافظة على التراث الإماراتي.. ورعايته وتأسيسه لبطولات رياضية عدة.. تهدف لملء فراغ الشباب وتعويدهم المحافظة على تراث الأجداد والهوية الوطنية منها بطولة فزاع لليولة.. وصيد الصقور.. والرماية والصيد بالكلاب والغوص، وإطلاقه أيضاً لعدة مبادرات مجتمعية هامة..

كالمنصة الإلكترونية لمسابقة «التاجر الصغير» عبر سوق.كوم، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة العربية.. ومبادرة «يوم لدبي» والتي يطالب فيها سموه بتكريس ثقافة التطوع.. مفادها أن الإمارات وطن العطاء والخير والمحبة.. أما في المجال الرياضي فقد حصد سموه عدة بطولات عربية وعالمية.

وقد شملت أبرز إنجازات سموه العالمية في هذا المجال، انتزاع ذهبية فردي بطولة العالم للشباب في الثامن من سبتمبر 2001 في إسبانيا، والتتويج بلقب سباق كأس ملك إسبانيا في 27 أبريل 2002 لمسافة 152 كلم، والفوز في ديسمبر 2005 بلقب بطولة أوروبا المفتوحة للقدرة في كوميين بفرنسا، وغيرها الكثير الكثير من إنجازات عربية وعالمية.

وفي عام 2017 أعلنت «لينكد إن»، أكبر شبكة تواصل مهني موجهة لرواد الأعمال وأصحاب الاختصاصات الاحترافية على مستوى العالم، عن اختيار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ضمن أهم الشخصيات العالمية المؤثرة على شبكتها، لينضم سموه إلى لائحة تضمّ أكثر من 500 من أبرز القادة والمفكرين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف أنحاء العالم.. وتشمل القائمة التي حظيت بانضمام سموه مجموعة كبيرة من الشخصيات العالمية المؤثرة من أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي..

وبرعاية كريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، قلد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في قصر البحر في أبوظبي «وسام أم الإمارات» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة اختيار سموه عن فئة الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع ضمن الفئة الشرفية لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي..

وذلك بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.

يأتي منح «وسام أم الإمارات» إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لدوره وتكريماً لجهوده في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية في دولة الإمارات وخارجها.

حيث استطاع سموه خلال خمسة عشر عاماً من العطاء والإنجازات رسم لوحة وطنية رائدة إقليمياً وعالمياً من خلال اكتسابه العديد من التجارب الثرية منذ سنواته الأولى وقربه الدائم من مركز صنع القرار، حتى أصبح ببصيرته الفذة ملهماً للشباب الإماراتي والعربي، إضافة إلى أعماله الرائدة التي تعزز وتدعم الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي.

ويعد برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، برنامجاً استثنائياً يعكس حرص «أم الإمارات» الدائم على تفعيل دور أفراد المجتمع ككل.. وإشراكهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات.. والتي تقوم على مبدأ الريادة والابتكار والتلاحم المجتمعي والمسؤولية..

الأمر الذي يسهم في صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم لما فيه من رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم، لما للبرنامج من دور مهم في الابتكار الاجتماعي باعتباره المستقبل في حل التحديات الاجتماعية ذات الأولوية وفرصة لتطوير حلول تستشرف المستقبل.. تهانينا القلبية لسموه وحفظه الله ورعاه.

*كاتبة إماراتية