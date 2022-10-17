عمالقة التكنولوجيا في جيتكس 2022

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«جيتكس دبي 2022»، المعرض التقني الأقدم والأضخم في المنطقة، الذي بات أيقونة لا يستهان بها في عالم نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في المنطقة العربية والعالمية، وأصبح يتضخم بشكل مستمر، ويكبر في كل عام من تنظيمه، وفي كل مرة ترى عجائب وتطور الإبداع التكنولوجي، ولم يعد «جيتكس» مجرد معرض يجمع المبرمجين أو تقنيات حديثة تعرض أو ملتقى يجمع كل المهتمين من الأفراد والشركات فقط، وإنما بات سلسلة قوية مرتبطة بسلوك البشر الذين شكلوا بما يسمى اليوم الاقتصادات الافتراضية والرقمية.

وتكمن أهمية المعرض في استعراض الخطط المستقبلية والرؤى التكنولوجية المتطورة للمستقبل التي تتبناها الحكومات والشركات من أجل تسهيل الإجراءات التنظيمية، والتي ستنعكس على حياة البشر، لأن التقنيات أصبحت جزءاً مهماً من التعاملات التي تقضي احتياجاتهم اليومية والمساهمة الفعلية في تعزيز الهوية الإبداعية التكنولوجية، مما يعزز توجهات الحكومة في الوصول لمراحل متقدمة من التطور التكنولوجي.

وأثبت «جيتكس جلوبال 2022» انعكاس الطموحات الرقمية لدولة الإمارات والمنطقة عموماً، من خلال تنظيم وقيادة فريق العمل المميز لهذا الحدث الضخم والاستثنائي في عالم التنقية، ويرسل للعالم كيف أصبحت حركة التحول الرقمي الطموحة في الدولة والمنطقة، والتحولات التي شكلت جزءاً مهماً بما يسمى اليوم بالاقتصاد الرقمي الذي أصبح توجهاً استراتيجياً وطنياً يرتقي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.