المرأة الإماراتية.. قصص ملهمة بالنجاح

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سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حفظها الله، أخذت على عاتقها دعم المرأة، فوجّهت بإقامة المؤسسات، وجعلت من العمل النسائي والإنتاج والابتكار جزءاً من مسيرة الوطن وتقدمه. لقد امتد دعمها للأسرة بكل مقوماتها، ورعايتها للطفولة، فضلاً عن التعليم الذي حرصت على أن تحظى الفتاة الإماراتية بنصيبها منه، فأقيمت المدارس على مختلف مراحلها. واليوم نحن نحصد كل هذه الثمار التي سهرت على العمل لرعايتها.

تحتفل بلادنا بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» وهو يجسد قصة نجاح وطموح إماراتية فاقت التوقعات.

وقالت سموها في كلمة بمناسبة إطلاق الشعار: «يوماً بعد يومٍ أثبتت المرأة الإماراتية أنه لا مستحيل مع العمل والجد والاجتهاد وروح الإبداع والأمل في مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، وبفضل المكاسب والإنجازات المبهرة التي تحققت في ملف تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة أضحى الحفاظ على مكتسبات ومقدرات وإنجازات الوطن التي تحققت بفضل من الله، ثم بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والحس الوطني لجميع المواطنين والمؤسسات الحكومية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مسؤولية وواجباً وطنياً من الجميع، تدفعنا لبذل مزيد العطاء سعياً لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة لابنة زايد الغالية».

لقد نجحت المرأة الإماراتية بكل اقتدار في تقلد كل المناصب الإدارية والقيادية وأبدعت فيها وأنجزت وكانت فاعلة في المجتمع حيث نجدها هي الأم والزوجة وأيضاً المربية والمعلمة والعسكرية والمهندسة وعالمة في أبحاث الفضاء والذكاء الاصطناعي والطبيبة المبدعة والوزيرة التي أدارت منجزات ومشاريع كبرى على مستوى الدولة من شرقها إلى غربها وسوف تظل المرأة الإماراتية تقدم كل ما بوسعها لخدمة هذا الوطن العزيز.