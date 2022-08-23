لا تستدعي الحزن

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هؤلاء، الذين يجعلون الحزن جزءاً من حياتهم اليومية، يمنعون الكثير من الخير، وكأنهم يوصدون أبوابهم أمام السعادة. وكما قال المثل البولندي: «القلب المملوء حزناً كالكأس الطافئة، يصعب حمله». تخلص من أحزانك، تخلص من الكآبة ومن الغضب. اغمر روحك وقلبك بالتفاؤل وبأن الغد أجمل، ولا تطل التوقف أمام الجوانب الاستهلاكية التي لم تحقق وتجعلها مسألة حياة أو موت، ركز على الأهم، وستحصل على الكثير؛ المهم معرفة أن الأحزان لن تدفع بك نحو التفوق ولن تساعدك على النجاح.

رتم وطبيعة الحياة الحديثة هو التسارع، ومع مثل هذا التسارع تزداد الضغوط المتنوعة، ولكن بيد كل واحد منا أن يخفف الضغط النفسي الذي يحيط به، والمطلوب فقط هو أن تساعد جسدك على أن يقوم بمهمته فأجسادنا تستجيب تلقائياً وحتى دون أي وعي منا، وتحاول أن تخفف توترنا من خلال إفراز وتدفق هرمونات معينة كالأدرينالين، والتي تكون مسؤولة عن الاستجابات التلقائية، فترفع هذه الهرمونات من معدل ضربات القلب وضغط الدم لتزداد كمية الأوكسجين، وبالتالي تزداد سرعة التنفس، ولكن إذا كانت هذه الضغوطات مستمرة، فإن هذه الهرمونات تعطي تأثيراً سلبياً وخطيراً على الصحة، وليس ضرورياً للمرء بأن يصل إلى هذا الحد ويستمر في الاستسلام أمام الضغوط، فبشيء من الحكمة يمكن أن يحمي نفسه من قتل نفسه، فالمسرات والحفلات الاجتماعية وكثرة الضحك تعد علاجاً فعالاً ضد ضغوط الحياة الكثيرة، فالسعادة بوصلة بين أيدينا تحمينا من الدخول إلى مناطق الحزن والبؤس واليأس، وتساعدنا على الخروج منها.

كتب التاريخ على مر الأزمان حملت الكثير من الحكم والأمثال والعبر والأقوال الخالدة عن الحزن وما يحدثه في النفس الإنسانية، وقد اخترت لكم منها، مقولة للروائي العالمي غابرييل جارسيا ماركيز، حيث قال: «لا يوجد أحد يستحق دموعك، على أي حال ذلك الشخص الذي يستحقها لن يجعلك تبكي».

وأما الشاعر الإيطالي دانتي أليغييري، فقد قال: «أشد الأحزان هو أن تذكر أيام السرور والهناء عندما تكون في أشد حالات التعاسة والشقاء». وأما الكاتب والناقد والشاعر البريطاني صمويل جونسون، فقد وضع وصفة للتخلص من الحزن حيث قال: ليس الحزن إلا صدأ يغشى النفس، والعمل بنشاط هو الذي ينقي النفس ويصقلها ويخلصها من أحزانها.

ولكن ماذا لو حاولنا منع الحزن من الوصول إلينا، ومحاولة تجنبه، هذا الجانب علق عليه جيم رون، والذي يعد من أهم فلاسفة عصره في أمريكا في مجال التنمية البشرية، حيث قال: «لو أردت بناء جدران حولك لتمنع الحزن من الوصول إليك، فاعلم أن هذه الجدران ستمنع السعادة من الوصول إليك كذلك». ولكن على الرغم من كل هذا يظل الحزن طاقة نحتاجها جميعاً وقد تكون دافعاً للمزيد من العمل ولكن يجب تجنب الإحباط وأن لا يسيطر علينا وعلى مشاعرنا.