تطور «فينتك» في الإمارات

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نجحت الإمارات في تحقيق تقدم هائل في قطاع التقنية المالية «فينتك» خلال عامي 2021 و2022، وما زالت مستمرة في تحقيق التقدم في هذا القطاع، وتواصل تشجيع الشركات العاملة في الخدمات المالية على تبني «فينتك». ومن شأن برامج التعاون المتطورة والأسواق الإقليمية الرائدة أن تنشئ من خلال شركات «فينتك» تأثيراً هائلاً على نمو القطاع الرقمي في الإمارات. وتتبنى الدولة في الوقت نفسه مبادرات قوية لتطبيق تدابير قوية وصارمة تهدف من خلالها إلى تقليل مخاطر التقنيات الرقمية إلى أدنى حدٍ ممكن وتزويد مستخدمي هذه التقنيات ببيئة آمنة.

ولا تعد التطورات التقنية في المنظومة المالية والخدمات المالية شيئاً جديداً. فلقد شهد القرن الــ 21 على سبيل المثال رقمنة دفتر الأستاذ، ظهور ماكينات الصراف الآلي «إيه تي إم»، ظهور الخدمات المصرفية وخدمات الوساطة عبر الشبكة الدولية للمعلومات، وإنشاء نظام «سويفت» للتحويلات النقدية. ومنذ بداية القرن الحالي، أدى الانتشار الطاغي للشبكة الدولية للمعلومات، استخدام الهواتف الذكية عبر أجزاء عدة من العالم، ظهور الخدمات المصرفية عبر الهواتف، واستحداث الأصول الافتراضية، والابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إلى زيادة معدل وحجم التطور التقني في الخدمات المالية.

«فينتك» والوعي بالامتثال لمكافحة الجرائم المالية:

لقد أدى التحول التقني الشامل في كل أنحاء العالم بسبب ثورة «فينتك» إلى إتاحة فرص جديدة للاستغلال السيئ من جانب أولئك المتورطين في جرائم مالية، كما أدى كذلك إلى فرض تحديات جديدة على الخبراء المعنيين بالامتثال. ولأن العديد من النماذج المالية تتسم بكونها كثيفة البيانات، فإن المستخدمين والمزودين مهددون بخطر استغلال بياناتهم الشخصية من جانب محترفي الجرائم المالية.

ومن الممكن أن تكون مخاطر «فينتك» معروفة أو غير معروفة «المخاطر الجديدة فعلياً والتي لا يمكن التنبؤ بها». وهنا تظهر معايير الأمن السيبراني بخصوصيتها، ذلك أنها تتيح مقاييس وأدوات يمكن للشركات الاختيار من بينها للتعرف إلى مخاطر «فينتك» ومحاولة التخفيف من حدتها.

ومن شأن التحليل الشامل للمخاطر أن يحدد كيفية التحكم فيها داخل البنية المؤسسية الراهنة وعلى نحو يفيد الشركات. ويتيح ذلك كشف الفجوات وأوجه الخلل في المنظومة الأمنية وإظهارها، بما يقود إلى عمل تنسيق أمنى بين تحليلات الكلفة وتحليلات المزايا.

وتعد خطة التعامل مع المخاطر بمثابة الجانب الإيجابي - التخفيف من حدة المخاطر - حيث نبحث في كل خطر وننظر فيما يتعين عمله لمنع حدوث ذلك الخطر أو على الأقل لإيقافه. وتعد هذه أيضاً بمثابة فرصة للشركات ولموظفيها لاتخاذ إجراء إيجابي. وفي هذه المرحلة، فمن الأهمية بمكان أيضاً معرفة حجم الإنفاق اللازم للتخفيف من حدة المخاطر، ومقارنته بحجم الكلفة عند حدوث الخطر بالفعل. ولا يبدو منطقياً إنفاق الآلاف لحماية أصل يحتاج إلى المئات فقط في إصلاحه أو استبداله.

* شريك أول لدى شركة «إيه جيه إم إس جلوبال كونسالتينغ»، دبي.