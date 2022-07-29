ملحمة وطنية

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أثبت أبناء الإمارات للعالم مجدداً قدرتهم العظيمة، عبر تكاتفهم وتآزرهم، في تجاوز أعتى التحديات، وهو ما جسده أبناء «البيت المتوحد»، خلال اليومين الماضيين، حين تداعت فرق الجيش والشرطة والدفاع المدني والأجهزة المختصة، وفرق العمل الميدانية والتطوعية، من كل أنحاء الوطن، إلى المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار، في تلبية سريعة لتوجيهات القيادة الرشيدة، لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع المواطنين والمقيمين في هذه المناطق.

الاستجابة العاجلة نجحت وخلال وقت قياسي، بنقل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول، إلى مواقع الإيواء المؤقتة، مع العمل المستمر على توفير احتياجاتها تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، كما تم تشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة، للتعامل معها بشكل سريع، في خطوة بثت الطمأنينة في نفوس أبناء الوطن، وأكدت لهم مجدداً أنهم أغلى ما يملكه الوطن.

جهود كبيرة بذلت، ولا تزال تبذل من جميع الفرق، التي تعمل على مدار الساعة، لمواجهة أي طارئ، وهي تضع سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات أولويتها القصوى. وما يثلج الصدر هو عدم تسجيل أية خسائر بالأرواح أو إصابات بليغة، بفضل جاهزية فرقنا، ومرونتها العالية، واستراتيجيتها الاستباقية.

بفضل هذه الجهود المتواصلة، تجاوزنا بحمد الله أسوأ ما في هذه التداعيات الجوية، ولاستكمال هذا النجاح يترتب على أفراد المجتمع التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، لضمان سلامة الجميع.