لقاءات استراتيجية لتسريع النهضة

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محفزات عظيمة وآمال كبيرة وثقة استثنائية تبثها اللقاءات المستمرة بين محمد بن زايد ومحمد بن راشد، بما تؤكده من عزم وإصرار ومثابرة تعزز في كل مرة من التفاؤل حول مستقبل الوطن وأبنائه وأجياله.

اجتماع قائدين بفكر محمد بن زايد ومحمد بن راشد، ورؤيتهما الاستباقية وقيادتهما الاستراتيجية، يعطي على الدوام دفعاً جديداً للطاقات، وتأكيداً على أن الإمارات ماضية بثقة كاملة نحو تحقيق استراتيجياتها وطموحاتها وكل ما تريد أن يكون عليه مستقبلها، وأن عزمها لا يلين في صناعة التحولات والنقلات النوعية التي أقر لها سموهما الخطط الشاملة، لإحداث نهضة تاريخية جديدة تسير بالإمارات وشعبها إلى خمسين جديدة من الإنجازات والنجاحات الاستثنائية.

حمل لقاء سموهما أمس، في قصر البحر، تأكيداً جديداً على أولوية المواطن في جميع خطط التنمية، التي بحث سموهما دفعها قدماً لضمان مستقبل واعد ومزدهر، ينعم المواطن بثماره الخيرة في جميع ربوع الوطن، خصوصاً أن استمرار هذه اللقاءات التي تتناول قضايا الوطن والمواطن وتسريع مسيرة النهضة الحضارية للإمارات تلفت إلى الحرص الكبير من محمد بن زايد ومحمد بن راشد على المتابعة الشخصية لاستراتيجيات التطوير وجهود التكامل والتشاور الدائم حولها، لضمان الإنجاز الأفضل والأشمل على كل المستويات.

هذا الحرص يعكس نهجاً قيادياً مثابراً في تعزيز مكتسبات الدولة ومكانتها، ورفع جودة حياة أبنائها وضمان رخائهم وتمكينهم، وتحقيق أفضل أشكال الحياة الكريمة لهم، وكذلك للمقيمين على أرضها ولزوارها، وهي الأولوية التي تتصدر رؤية سموهما لكل مشاريع التنمية وبرامجها.